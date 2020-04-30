En küçük savaşçı: Türk sağlık çalışanları koronavirüs tanısı konan Suriyeli bebeğin hayatını kurtardı

İzmir’de doğduktan beş gün sonra koronavirüs tanısı konulan Suriyeli Aziz bebek, yaklaşık bir aylık mücadelenin ardından sağlığına kavuştu. Mustafa el-Mahmud ile Sihem el-Tamar, 5 yıl önce Suriye Halep’te evlendi. İç savaştan kaçan Mahmud, 4 yıl önce İzmir’e yerleşti ve geçimini, ayakkabıcılık yaparak sağlamaya başladı, geçen yıl da eşini İzmir’e getirdi.

ALKIŞLARLA TABURCU

Sihem el-Tamar, bir ay önce ateşlenmesi üzerine eşi tarafından getirildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ege Doğumevinde 33 haftalık bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, çocuklarına “Aziz” ismini verirken, solunum sıkıntısı yaşayan bebek, aynı hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kovid-19 testi pozitif çıkan beş günlük Aziz bebeğe, midesine ilerletilen bir tüp sayesinde ilaç tedavisi uygulandı. Tedavilere olumlu yanıt veren Aziz bebek, yaklaşık bir aylık tedavinin ardından tahlillerinin de negatif çıkmasıyla ailesine teslim edildi ve hastaneden alkışlarla uğurlandı.

TÜRKİYE’YE ÇOK ŞEY BORÇLUYUM

Anne Sihem el-Tamar bebeğini ilk kez kucağına aldığını belirterek, “Aziz benim ilk çocuğum. Kovid-19 olduğunu öğrenince çok üzüldüm ama Allah’a şükür sağlık çalışanlarının uyguladığı tedaviler sayesinde bebeğim iyileşti. Onu bugün hastaneden evimize götürüyorum. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Baba Mustafa el-Mahmud ise Türkiye’ye çok şey borçlu olduğunu, oğlunun hayatını da Türk sağlık çalışanlarının kurtardığını söyledi.

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Gururluyuz

Hastanenin Yenidoğan Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Defne Engür, Aziz bebeğin hayata tutunması için yoğun bakım servisinde görevli sağlık çalışanlarının bir ay boyunca mücadele ettiğini söyledi. Bebeğin annesiyle ilk kavuşma anınını tüm yoğun bakım çalışanlarını duygulandırdığını anlatan Engür, şunları kaydetti: “Artık bebeğimiz annesinin göğsünden rahatça beslenebiliyor. Bugün burada taburcu olan bir bebek görüyoruz ama bu başarının arkasında çalışan bir sağlık ordusu var. Bunu hep birlikte başardık. Ekip olarak çok mutlu ve gururluyuz. Kovid-19 yaşlılar ve gençlerin yanı sıra yeni doğan bebeklerde ve çocuklarda da görülebilen bir hastalık. Hastalık yaşlılarda daha ağır seyrediyor.”