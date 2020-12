Geleneksel yollarla tespit edilemiyor: İyileşen Kovid-19 hastalarında 3 ay sonra ortaya çıkıyor

Pandeminin ilk zamanlarında her PCR pozitif olan her Covid-19 hastasını hastaneye yatırırken, bu safhada her hastayı yatırmadıklarını belirten Doç. Dr. Taşçı, Zaten yatırdığımız hastaların hepsi akciğer tutulumu olan hastalar. Bu hastalarda da takipler süresince semptomların kaçıncı gününde olduğuyla beraber tedavi sürecimiz değişebiliyor. Yani yatan hastalarımızın hepsinde akciğer tutulumu var, az ya da çok. Takipte akciğer tutulumu yaygınlaşıyor mu, artıyor mu, aynı mı kalıyor, bir sorun olmayan hastaları belki de 3-5 günde taburcu ediyoruz diye konuştu. 'SOLUNUM SAYISI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ' Doç. Dr. Taşçı, Covid-19 hastalarında meydana gelen oksijen seviyesi düşüklüğüne ilişkin de Akciğerdeki tutuluma bağlı olarak en önemli parametrelerden birisi kandaki oksijen, satürasyon dediğimiz seviyesi. Bu bizim için çok önemli bir parametre. Solunum sayısı bizim için çok önemli. Bunlara bakarak hastanın yoğun bakıma gidiş sürecini tahmin etmeye çalışıyoruz. Satürasyon sağlıklı insanda 96-97 dediğimiz bir değerdir. Ancak bu hastalarda, bu düşmeye başlıyor. Düştüğü zaman biz hastayı, oksijen desteği, ilaçlar ile destekliyoruz. Eğer şiddet daha da artarsa hastaları yoğun bakım sürecine taşıyabiliyoruz dedi.