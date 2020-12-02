Geleneksel yollarla tespit edilemiyor: İyileşen Kovid-19 hastalarında 3 ay sonra ortaya çıkıyor

BBC'nin haberine göre, Oxford Üniversitesinden bilim insanları, yaşları 19 ila 69 olan 10 hastanın akciğerlerini ksenon gazı kullanarak manyetik rezonans (MR) ile taradı.
Tarama sırasında ksenon gazını içine çeken hastalardan nefes darlığı çektiğini söyleyen 8'inde, akciğer hasarının işaretleri görüldü. Hastaların Kovid-19 enfeksiyonundan 3 ay sonra "nefes darlığının" yanı sıra "yorgunluktan" şikayetçi olduğu ancak enfeksiyon sırasında hiçbirinin yoğun bakıma alınmadığı ya da ventilasyona ihtiyaç duymadığı belirtildi.
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Hasar, geleneksel tarama yöntemleriyle tespit edilemiyor
Uzmanlar, hastalardaki akciğer hasarının, geleneksel tarama yöntemleriyle tespit edilemediğine de işaret etti.
Çalışmaya liderlik eden Profesör Fergus Gleeson,
"Bir çeşit akciğer hasarı bekliyordum ancak karşılaştığımız seviyede değil." değerlendirmesini yaptı.
Gleeson ve ekibi, Kovid-19 enfeksiyonu sırasında hastaneye kaldırılmayan ve ciddi semptomlar göstermeyen kişilerde de benzer bulgulara rastlanıp rastlanmayacağını tespit etmek için taramayı 100 kişi üzerinde yapmayı planlıyor.
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Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı, hastalara ait tomografi görüntüleri üzerinden Covid-19'un akciğerde yarattığı tahribatı anlattı.
Doç. Dr. Taşçı, Covid-19, akciğerdeki solunum keseciklerinde hasara yol açıyor. Orada bir sertleşme, büzüşme, solunum keseciklerinin fonksiyonlarını yitirmesine neden oluyor. Bu, yaygınlığı, şiddeti arttıkça hastaları solunum yetmezliğine götürebiliyor dedi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören hastaların akciğerlerindeki tahribat, tomografi görüntülerine yansıdı.
Görüntülerde, hastalığın ne kadar hızlı ilerlediği, akciğeri nasıl tuttuğu ve yarattığı hasar gözler önüne serildi.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı, Covid-19'un akciğere girişini ve bıraktığı hasarı anlattı.
Prof. Dr. Taşçı, Koronavirüs ağız ve burundan akciğerlerimize ulaşabilmekte, tek giriş yolu burası. Tabii her hastamızda akciğere ulaşım olmuyor. İmmün sistemi sağlam olan kişilerde, daha çok gençlerde bu virüs üst solunum yollarında kalabiliyor. Bunlarda daha çok kısmi semptomlarla, hatta aseptomatik olarak seyredebiliyor. Akciğerde tutulma olmadan gribal semptomlar ile bu hastalığı atlatabiliyorlar dedi.
Doç. Dr. Taşçı, bir kısım hastalarda, özellikle daha yaşlı olan hastalarda ve genç hastaların da bir kısmında virüsün üst solunum yolundan girdikten sonra alt solunum yollarına geçtiğine işaret ederek, Burada o bildiğimiz zatürremsi olaya yol açmakta, bundan sonraki süreç hastadan hastaya değişmekte. Virüsün seyri ile beraber ilk 3-4 gün biraz daha farklı olmakta. Hastalığın ilk semptomlarının başlamasından 8-12'nci gün arası ciddi bir alevlenme yaşayabilmekteyiz. Ancak bu da dediğim gibi her hastada değil, o süreçte hastalara müdahale ederek tedavisini düzenlemekteyiz diye konuştu.Doç. Dr. Taşçı, koronavirüsün akciğerdeki solunum keseciklerinde hasara yol açtığını kaydederek, Orada bir sertleşme, büzüşme, solunum keseciklerinin fonksiyonlarını yitirmesine neden oluyor. Bu, yaygınlığı, şiddeti arttıkça hastaları solunum yetmezliğine götürebiliyor. Ama dediğim gibi her hastada farklı seyretmekte. Hastanın kendi bağışıklık sisteminin gücüyle beraber bazı hastalarda solunum yetmezliğine, bir kısım hastada yoğun bakıma kadar ilerleyebilmekte. Bazı hastalarda çok yaygın akciğer büzüşmesi denilen tabloya yol açıyor. Tabii ki bu hastaları biz yine iyileştiklerinde taburcu ediyoruz; ama akciğerdeki düzelmeler akciğer büzüşmesi oluştuysa ayları bulabiliyor. Onun dışında o kadar şiddetli değilse taburcu olduktan yaklaşık 1 hafta 10 gün sonra akciğerleri tamamen normale de dönebiliyor. Akciğerde kalıcı hasar şu ana kadar gördüklerimizde yok. Hastaları kontrollere çağırıyoruz, akciğer hasarı takiplerimizde hemen hemen yok ifadelerini kullandı.
Pandeminin ilk zamanlarında her PCR pozitif olan her Covid-19 hastasını hastaneye yatırırken, bu safhada her hastayı yatırmadıklarını belirten Doç. Dr. Taşçı, Zaten yatırdığımız hastaların hepsi akciğer tutulumu olan hastalar. Bu hastalarda da takipler süresince semptomların kaçıncı gününde olduğuyla beraber tedavi sürecimiz değişebiliyor. Yani yatan hastalarımızın hepsinde akciğer tutulumu var, az ya da çok. Takipte akciğer tutulumu yaygınlaşıyor mu, artıyor mu, aynı mı kalıyor, bir sorun olmayan hastaları belki de 3-5 günde taburcu ediyoruz diye konuştu. 'SOLUNUM SAYISI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ' Doç. Dr. Taşçı, Covid-19 hastalarında meydana gelen oksijen seviyesi düşüklüğüne ilişkin de Akciğerdeki tutuluma bağlı olarak en önemli parametrelerden birisi kandaki oksijen, satürasyon dediğimiz seviyesi. Bu bizim için çok önemli bir parametre. Solunum sayısı bizim için çok önemli. Bunlara bakarak hastanın yoğun bakıma gidiş sürecini tahmin etmeye çalışıyoruz. Satürasyon sağlıklı insanda 96-97 dediğimiz bir değerdir. Ancak bu hastalarda, bu düşmeye başlıyor. Düştüğü zaman biz hastayı, oksijen desteği, ilaçlar ile destekliyoruz. Eğer şiddet daha da artarsa hastaları yoğun bakım sürecine taşıyabiliyoruz dedi.
Koronavirüsün akciğerde oluşturduğu korkunç hasarın görüntüsü
Koronavirüs salgınının çok ciddi anlamda hasara yol açtığı ve kişide solunum yetmezliğine giden sürecin kapısını araladığı akciğerdeki tahribatın görüntüleri yayımlandı. Doç. Dr. Cantürk Taşçı, ''Covid-19, akciğerdeki solunum keseciklerinde hasara yol açıyor. Orada bir sertleşme, büzüşme, solunum keseciklerinin fonksiyonlarını yitirmesine neden oluyor. Bu, yaygınlığı, şiddeti arttıkça hastaları solunum yetmezliğine götürebiliyor" dedi.
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Elma; lif, flavonoidler, C, A, E vitamini ve potasyum gibi mineraller içeriyor. Yapılan çalışmalar; haftada 5 porsiyon ve üzerindeki elma tüketiminin akciğer fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı olabileceğini gösterdi. Sigara içen bireylerde yapılan bir çalışmada da; elma tüketen kişilerin akciğer fonksiyonunda daha yavaş bir düşüş olduğu gösterildi.
Muzun zengin potasyum içeriği, akciğer sağlığı, işlevi ve gelişmiş akciğer fonksiyonu için oldukça önemli. Yapılan bir çalışma, özellikle çocukluk döneminde yeterli potasyum tüketiminin akciğer fonksiyonunu ve kapasitesini artırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. “Bu nedenle potasyum mineralinden zengin olan muzu ara öğünlerde tüketmek uygun olacaktır” diyen Binöz, “Ancak kan şekerini hızlı yükseltme riski nedeniyle diyabet hastalarının dikkatli tüketmelerinde ve bir adet büyük muzun 2 porsiyon meyveye eşdeğer olduğunu hatırlamalarında fayda var” ifadelerini kullanıyor.
Sarımsak: C vitamini, selenyum, potasyum ve kalsiyumdan zengin sarımsaktaki ana aktif bileşen olan allisin bağışıklık hücrelerini güçlendiriyor. Aynı zamanda antimikrobiyal ve antiviral etkisi sayesinde bakteriyel ile viral enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor. Bu özelliklerinin yanı sıra içeriğindeki ana aktif bileşen olan allisin akciğerlerin temizlenmesine katkıda bulunuyor ve akciğer enfeksiyonlarına neden olan bakteri ile virüsleri öldürmeye destek oluyor. Binöz sarımsağı çiğneyerek, ezerek veya dilimleyerek tüketmenin allisin içeriğini zenginleştirmesi sayesinde emilim kalitesini arttıracağını belirterek, “Ancak sarımsağın aşırı tüketimi alerjik reaksiyonlara ve kanamalara yol açabileceği için dikkatli tüketilmelidir. Her gün 2-3 küçük diş tüketimi yeterli olacaktır” şeklinde konuştu.
Pancar; A vitamini, C vitamini, potasyum ve kalsiyum gibi vitamin ile mineraller içeriyor. Rengini veren betalain yüksek oranda antioksidan özellik göstererek akciğer fonksiyonunu optimize ediyor. Pancar aynı zamanda akciğer fonksiyonunu geliştiren nitrattan da zengin bir besin. Ancak içeriğindeki sodyum ve karbonhidrat miktarı nedeniyle kronik hastalığı bulunan bireylerin porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri gerekiyor.
Kırmızı lahana: Lif, C ve A vitamini açısından zengin olan kırmızı lahana; yüksek oranda potasyum, az miktarda demir, magnezyum, kalsiyum ile fosfor bulunduruyor. Aynı zamanda antioksidan özellik göstererek bağışıklık sistemini destekleyen karotenoidler ve antosiyaninlerden zengin bir kaynak. Yapılan çalışmalar; antosiyanin kaynaklı besin alımının artmasının akciğer fonksiyonunu güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Kırmızı lahana aynı zamanda yüksek miktarda lif içeriyor. Çalışmalar, yüksek lif tüketimi olan bireylerin, düşük miktarda lif tüketen bireylere nazaran daha iyi akciğer fonksiyonuna sahip olduğunu gösteriyor.
Balkabağı; akciğer sağlığını geliştiren alfa ve beta karoten, lutein ile zeaksantin gibi karotenoidler açısından özellikle zengin bir besin. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, balkabağının antiinflamatuar özelliğiyle, zararlı maddeleri etkisiz hale getirip, vücut hücrelerine zarar vermesini önlediğini belirterek, şunları söylüyor: “Balkabağı aynı zamanda lif, A vitamini, C vitamini, E vitamini, folat ve demir içeriğiyle bağışıklık sistemini destekliyor. Genç ve yaşlı popülasyon üzerinde yapılan çalışmalar, yüksek kan karotenoid seviyelerinin daha iyi akciğer fonksiyonuyla ilişkili olduğunu gösteriyor.
Domates, güçlü akciğer sağlığıyla ilişkilendirilen karotenoidlerden antioksidan özellik gösteren likopenin en zengin besin kaynakları arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalar domates tüketiminin astımlı bireylerde hava yolu enflamasyonunu azalttığı ve KOAH hastalarında akciğer fonksiyonunu iyileştirdiğini gösterdi. Sigara içen bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada ise domates tüketen bireylerin akciğer fonksiyonunda daha yavaş bir düşüş olduğu gözlemlendi. Domates tüketirken üzerine ekleyeceğiniz zeytinyağı ilavesi, domatesteki antioksidan özellik gösteren likopenin etkisini arttıracak.
Zeytinyağı, polifenoller ve E vitamini içeriğiyle antiinflamatuar antioksidan kaynağı olarak gösteriliyor. Yapılan bir çalışmada; zeytinyağından zengin olan Akdeniz diyeti ile beslenen KOAH ve astım hastalarının akciğer fonksiyonlarında iyileşmeler gözlemlendi. İçeriğindeki tekli doymamış yağ asitleri ve E vitamini formu olan tokoferol de daha iyi akciğer fonksiyonuyla ilişkilendirildi.
Yoğurt; protein, kalsiyum, fosfor ve B grubu vitaminlerinden zengin bir besin. Çalışmalar yoğurdun içeriğinin akciğer fonksiyonunu artırmaya ve KOAH riskine karşı korumaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Yapılan bir çalışmada, daha yüksek kalsiyum ve fosfor alımının iyileşmiş akciğer fonksiyonuyla ilişkili olduğunu ve yüksek kalsiyum alımına sahip olan bireylerin KOAH riskinde yüzde 35 oranında azalma olduğunu gösterdi.
Pazı; lif, A, C, K vitaminleri, potasyum, magnezyum ve demir içeriği yüksek bir besin. Besinlerle alınan potasyum ve magnezyum tüketiminin arttırılması, yapılan bazı çalışmalarda daha iyi akciğer fonksiyonu ile ilişkilendirildi. Pazının içeriğindeki karotenoidlerden olan lutein ve zeaksantin, güçlü antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini ve akciğer fonksiyonunu destekleyici rol üstleniyor. Ancak böbrek hastalığı olan veya kan sulandırıcı ilaç kullanan bireylerin, zengin potasyum ve K vitamini kaynağı nedeniyle pazıyı kontrollü tüketmeleri gerekiyor.
Kovid-19 nedeniyle sofranızda bolca bulundurun: Akciğeri güçlendiren 10 besin
Kovid-19 pandemisinde yapılan çalışmalar, koronavirüsün solunum sistemimizin en önemli organı olan akciğerler üzerinde tutuluma yol açarak nefes darlığı, solunum yetmezliği ve zatürre gibi önemli sorunlara yol açtığını gösteriyor. Bu nedenle akciğer fonksiyonunu güçlendirmek bu pandemide ayrı bir öneme sahip. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz dengeli beslenme düzeninin ve bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri tüketmenin akciğer enfeksiyonlarını önlemede ve akciğerleri güçlü tutabilmede kilit rol oynadığını belirterek, “Özellikle C, E ve A vitaminleri ile selenyum gibi antioksidan bileşenler, akciğer hücrelerini yok eden serbest radikallerin nötralizasyonuna yardımcı olarak akciğer hasarlanmasını yavaşlatıyor ve akciğer sağlığının korunmasına katkı sağlıyor” dedi. Binöz, ayrıca akciğerin güçlenmesine yardım eden 10 besini anlattı.
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Akciğerlerde tutuluma yol açarak, solunum yetmezliği, nefes darlığı ve zatürreye sebep olan koronavirüsün bu organa verdiği hasar, hastalığın yol açabileceği zararları gözler önüne serdi.
Tüm dünyayı etkisi alan ve ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs en çok akciğerleri etkiliyor.
Ankara Şehir Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören hastalara ait akciğer görüntüleri incelendi. Görüntülerde, hastalığın ne kadar hızlı ilerlediği ve akciğerleri nasıl tuttuğu ortaya çıktı.
Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli yaptığı açıklamada, salgının son hızıyla devam ettiğini belirterek, Mart, nisan, mayıs ayında gördüğümüzden daha şiddetli ve daha hızlı sanki, çember daha çok daraldı. Etrafımızda bize yakın insanların koronavirüs pozitif ve akciğer tutulumu ile geldiğini görüyoruz. ifadesini kullandı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan birçok kişinin, akciğer tutulumuyla başvurduğunu anlatan Karalezli, şunları söyledi: Bu durum, hepimizi endişelendiriyor. Hastanelerin kapasitesi belli. Bu kapasitelerin üzerine çıkan bir hasta sayısı olursa ne yapacağımızı hepimizin düşünmesi lazım. İnsanların çok dikkatli olması gerekiyor. Korunmaya çok dikkat edilmeli. 'Maske, mesafe ve hijyen' diyoruz ama insanlar görüyoruz ki bunun çok farkında değiller. Önemsemiyorlar ama biz çok önemsiyoruz.
Prof. Dr. Karalezli, koronavirüsün akciğerleri etkilediği durumda, nefes almanın çok zor olduğunun altını çizerek, halen hastaneye başvuranların da son derece ciddi akciğer tutulumlarının olduğuna vurgu yaptı.
Normalde insanların oksijen seviyelerinin yüzde 98 olduğunu ifade eden Karalezli, koronavirüse yakalananlarda oksijen seviyenin yüzde 70'lere kadar düştüğünü belirtti. Bu durumdaki hastaların oksijen seviyelerini değişik makinalar ve yüksek akım oksijen cihazlarıyla düzeltmeye çalıştıklarını anlatan Karalezli, diğer zatürre durumlarında bu kadar ciddi oksijen düşüklüğü görülmediğine işaret etti.
Prof. Dr. Karalezli, koronavirüsün çok farklı bilinmeyen yönü olduğuna dikkati çekerek, şu uyarıları yaptı: İnsanların çok dikkat etmesini istiyoruz. Akciğere girdi mi bunun çıkışı kolay olmuyor. Altta yatan hastalığı varsa biraz ileri yaştaysa çok riskli. Şu an bizim takip ettiğimiz hasta yaş aralığı 40-60 yaş arası. Gençlerde hastalığın seyri çok hızlı gidiyor. Koronavirüs tüm organları tutabiliyor. Akciğer tutulumu varsa tablo kaçınılmaz olarak ilerliyor. İnsanların son derece duyarlı olmasını istiyoruz. Bizler çok yorulduk. Koronavirüs hastalarıyla uğraşıyoruz bakmamız gereken diğer hastalarımız da var. Onlar da sürekli randevu almaya çalışıyorlar.
Prof. Dr. Karalezli, koronavirüs tedavisi gören hastalara ait akciğer görüntülerinden hastalığın yol açtığı tahribatı ve hastalar üzerindeki etkileri anlattı. Tedavisine rağmen nefes darlığı şikayetleri devam eden bir hastaya uygulanan akciğer görüntülemesinde hastanın her iki akciğerinin büyük bir bölümünü enfeksiyon kapladığını tespit ettiklerini ifade eden Karalezli, Bu hastalığın sonunun ne olduğunu bilmiyoruz. Akciğer tutulumları, bu şekilde olduğu zaman hastaları oksijen tedavisi ile gönderiyoruz. Çok yeni bir hastalık olduğu için bu seyir nasıl olacak? Geriye dönüş var mı? Takiplerle öğrenebileceğimiz bir durum. dedi.
Normal akciğer görüntüleri ile koronavirüs hastalarının akciğer görüntüleri arasında ciddi farklar bulunduğunu belirten Karalezli, şu bilgileri verdi: İnsanların aradaki farkları anlamaları için her iki akciğer görüntülerine de yer verdim. Görüntülerdeki beyazlıklar akciğerdeki tutulumu gösteren görüntüler ne yazık ki. Bu hastalar yoğun bakım hastaları. Filmler birbirine az çok benzeyen şekilde. Altta yatan hastalığı olanlarda ise daha kötü seyrediyor.
Kliniğe yeni başvuran bir hastanın, 5 Ağustos'ta çekilen tomografi görüntülerindeki tipik koronavirüs görüntülerinin olduğunu ifade eden Karalezli, hastanın bir hafta içerisindeki tomografi görüntüsünde ciddi değişiklik olduğunu ve enfeksiyonun çok arttığını söyledi.
Prof. Dr. Karalezli, kritik ve zorlu bir sürecin hastaları beklediğini belirterek, bu kişilerin tedavisi sırasında yaşadıklarını ise şöyle aktardı: Kritik ve zorlu bir süreç hastaları bekliyor. Sırt üstü yatmakta sıkıntı çekiyorlar, yüzü koyun yatırmak istiyoruz. Uzun süre yüzü koyun yattıkları zaman yüzlerinde yaralar oluşabilir. Bu hastalar yüzü koyun yattıklarında o rahata alıştıklarında tekrar sırt üstü yatmakta istemiyorlar. Nefes alamamak bu çok zor bir şey. Astım hastaları nefes açlığı ile gelirler. Tedavisini verirsiniz rahatlamış bir şekilde giderler ama bu hastalar öyle değil, sürekli nefes açlığı içindeler. Sürekli derin nefes alamamaktan şikayetçiler. Nefes darlığı çeken bazı hastaların çok ciddi vücut ağrıları da oluyor. Bazı hastalar da koku almama ikinci planda kalıyor.
Koronavirüsün bıraktığı ağır tahribat: Akciğere girince çıkışı kolay olmuyor
Koronavirüs hastalarının akciğer filmlerine ait görüntülerde hastalığın ne kadar hızlı ilerlediği ve bıraktığı hasar bir kez daha ortaya çıktı. Hastaların akciğer filmlerini gözlemleyen ve yorumlayan Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Karalezli, "Mart, nisan, mayıs ayında gördüğümüzden daha şiddetli ve daha hızlı sanki, çember daha çok daraldı. Etrafımızda bize yakın insanların kovid pozitif ve akciğer tutulumu ile geldiğini görüyoruz" dedi.