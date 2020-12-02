Geleneksel yollarla tespit edilemiyor: İyileşen Kovid-19 hastalarında 3 ay sonra ortaya çıkıyor

Doç. Dr. Taşçı, bir kısım hastalarda, özellikle daha yaşlı olan hastalarda ve genç hastaların da bir kısmında virüsün üst solunum yolundan girdikten sonra alt solunum yollarına geçtiğine işaret ederek, Burada o bildiğimiz zatürremsi olaya yol açmakta, bundan sonraki süreç hastadan hastaya değişmekte. Virüsün seyri ile beraber ilk 3-4 gün biraz daha farklı olmakta. Hastalığın ilk semptomlarının başlamasından 8-12'nci gün arası ciddi bir alevlenme yaşayabilmekteyiz. Ancak bu da dediğim gibi her hastada değil, o süreçte hastalara müdahale ederek tedavisini düzenlemekteyiz diye konuştu.Doç. Dr. Taşçı, koronavirüsün akciğerdeki solunum keseciklerinde hasara yol açtığını kaydederek, Orada bir sertleşme, büzüşme, solunum keseciklerinin fonksiyonlarını yitirmesine neden oluyor. Bu, yaygınlığı, şiddeti arttıkça hastaları solunum yetmezliğine götürebiliyor. Ama dediğim gibi her hastada farklı seyretmekte. Hastanın kendi bağışıklık sisteminin gücüyle beraber bazı hastalarda solunum yetmezliğine, bir kısım hastada yoğun bakıma kadar ilerleyebilmekte. Bazı hastalarda çok yaygın akciğer büzüşmesi denilen tabloya yol açıyor. Tabii ki bu hastaları biz yine iyileştiklerinde taburcu ediyoruz; ama akciğerdeki düzelmeler akciğer büzüşmesi oluştuysa ayları bulabiliyor. Onun dışında o kadar şiddetli değilse taburcu olduktan yaklaşık 1 hafta 10 gün sonra akciğerleri tamamen normale de dönebiliyor. Akciğerde kalıcı hasar şu ana kadar gördüklerimizde yok. Hastaları kontrollere çağırıyoruz, akciğer hasarı takiplerimizde hemen hemen yok ifadelerini kullandı.