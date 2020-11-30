Hamileyken koronavirüse yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi

Singapurlu kadın, Mart'ta hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespit edildi.

Strait Times'ın haberine göre, Mart'ta koronavirüse yakalanan Celine Ng-Chan, 7 Kasım'da doğum yaptı.

"Gebelik sırasında geçti"

Doktorlar, Aldrin adı verilen erkek bebekte Kovid-19 antikorlarına rastlarken, annede artık antikor kalmadığı görüldü.

Kovid-19'a yakalandığında orta ağırlıkta semptomlarla iki buçuk hafta hastanede tedavi olan 31 yaşındaki anne Ng-Chan, "Doktorum Kovid-19 antikorlarımı gebeliğim sırasında oğluma geçirdiğimi düşünüyor." dedi.

DSÖ hamilelikte geçtiğini henüz belirleyemedi

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Kovid hastası hamilelerin virüsü gebelik veya doğum sırasında bebeğe geçirip geçirmediği henüz belirlenemedi.

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Bugüne kadar yapılan araştırmalarda anne sütünde veya rahimdeki fetüsü çevreleyen sıvıda aktif bir virüs örneğine rastlanmadı.

Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nden doktorlarsa Ekim'de akademik dergi JAMA Pediatrics'te yeni koronavirüsün annelerden yeni doğanlara nadiren bulaşabileceğini ifade etmişti.