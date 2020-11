​Her 10 kişiden 4'ü gün boyu aynı maskeyi kullanıyor Her 10 kişiden 4'ü gün boyu aynı maskeyi kullanıyor İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'in online araştırma raporunda Türkiye'de her 10 kişiden 4'ünün gün boyu aynı maskeyi kullandığı, kumaş maske kullanan her 3 kişiden 1'inin ise maskesini her gün yıkadığı belirtildi.

Haber Merkezi 12 Kasım 2020, 16:35 Son Güncelleme: 12 Kasım 2020, 16:57 Diğer