Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgını tekrar yükselişe geçti

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 496 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 136 bin 696’ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 41 bin 810 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 392 bin 919'a çıktı, şimdiye kadar 8 milyon 802 bin 267 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

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Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 449 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 33 bin 824’e çıktı, 27 bin 542 kişi de virüsü yenmeyi başardı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan bir kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı 523’e yükseldi.

Güney Kore'de günlük vaka artışı en son 6 Mart'ta 500'ün üzerine çıkmıştı.

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Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni vakaların 4’ü Fucien eyaletinde, 3’ü Şanghay’da tespit edilirken, Sıçuan, Yünnan, Şaanşi ve Gansu eyaletlerinde ise birer vaka görüldü.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 512’ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 598 kişi iyileşti.