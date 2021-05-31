Hindistan'da koronavirüsten ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar

Hindistan’da Covid-19 salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nehirlere atılmaya başladı. Uttar Pradesh eyaletine bağlı Balrampur kentinde Covid-19’dan hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedeninin, biri koruyucu kıyafetli olan iki kişi tarafından köprü üzerinden nehre atıldığı anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Ülkede Covid-19’dan ölenlerin cansız bedenlerinin nehre atıldığı söylentisi dolaştığı günlerde söz konusu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi infiale yol açtı. Balrampur Sağlık Müdürü, cansız bedenin Covid-19 hastasına ait olduğunu doğrularken, cansız bedeni nehre atanların ise hastanın akrabaları olduğunu ifade etti. Sağlık Müdürü, hastanın 25 Mayıs’ta Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve 28 Mayıs’ta virüsten hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Olayın duyulmasının ardından söz konusu 2 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, cenazenin Covid-19 protokollerine uygun şekilde aileye teslim edildiği belirtildi.

OYNAT 00:36 Hindistan'da dehşete düşüren görüntü: Koronavirüsten ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar Hindistan'ın Balrampur kentinde Covid-19'dan ölen bir hastanın cansız bedenini nehre atan iki kişi yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Hindistan'da geçtiğimiz haftalarda Ganj Nehri kıyısına 71 kişinin cansız bedeni vurmuştu. Cansız bedenlerin ülkede artan vakalar nedeniyle krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığı iddia edilmişti. BiP'te paylaş

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Ganj Nehri kıyısına 71 ceset vurmuştu

Hindistan’da geçtiğimiz haftalarda Ganj Nehri kıyısına 71 kişinin cansız bedeni vurmuştu. Cansız bedenlerin ülkede artan vakalar nedeniyle krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığı iddia edilmişti.

OYNAT 00:51 Hindistan'da vaka sayıları artıyor: İbadet alanları hastaneye dönüştürülüyor Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de artan koronavirüs vakaları ve ölümler nedeniyle ibadet alanları geçici sağlık merkezlerine dönüştürülüyor. Ülkedeki yoğun bakım servislerinin dolması nedeniyle kurulan 250 yataklı geçici bakım merkezlerinin birkaç gün içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. BiP'te paylaş

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