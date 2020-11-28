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Koronavirüs İçişleri Bakanlığından konaklama tesislerindeki restoranlarla ilgili genelge
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığından konaklama tesislerindeki restoranlarla ilgili genelge

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ve vatandaşların ihbar/şikayetlerinde; bazı otel ve konaklama tesislerinin restoran ve lokanta kısımlarına şartları taşımayan kişileri kabul ettiğinin, kısıtlamaları aşmak için konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı paketleri sattığının tespit edilmesi üzerine, İçişleri Bakanlığı valiliklere “konaklama tesislerindeki restoranlar” konulu genelge gönderdi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Genelgeye göre, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere yemek hizmeti verebilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamayacak.

Denetimlerde, lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin otel ve konaklama tesislerince kimlik bildirme kanunu çerçevesinde kolluk kuvvetlerine yapılan bildirimdeki kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00’den sonra her türlü müzik yayınına yapılamayacak.

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