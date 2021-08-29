Koronavirüs İkinci kez Kovid-19a yakalanan hasta aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor
TÜRKİYE

İkinci kez Kovid-19'a yakalanan hasta aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor

İzmir'de ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakımda tedavisi süren 38 yaşındaki İbrahim Gezar, aşılanmamanın pişmanlığını yaşıyor. İzmirli İbrahim Gezar, "Keşke aşı olsaydım. Bu ağır hastalığı atlatmanın tek çaresi aşı. Aşı olunca bu hastalık daha güçlü bir şekilde atlatılıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
İkinci kez Kovid-19a yakalanan hasta aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor
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Buca ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Gezar'ın 2020 yılının Mart ayında rahatsızlanması üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Nefes darlığı şikayeti bulunan Gezar, bir süre İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 servisinde tedavi gördü.

İyileşmesinin ardından taburcu edilen Gezar, sonraki süreçte aşı uygulamasından faydalanmadı. Gezar, yakınları tarafından 11 Ağustos'ta ateş ve nefes darlığı rahatsızlığıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Gezar, hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

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"Bu ağır hastalığı atlatmanın tek çaresi aşı"

İbrahim Gezar, 2. kez geçirdiği Kovid-19'un kendisini çok yorduğunu söyledi.

Sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini belirten Gezar, "Yaklaşık 5 yıl önce kalp ameliyatı olmuştum, bundan dolayı kronik bir rahatsızlığım da var. Hastalığı burada yatarak geçiriyorum. Keşke aşı olsaydım. Bu ağır hastalığı atlatmanın tek çaresi aşı. Aşı olunca bu hastalık daha güçlü bir şekilde atlatılıyor" diye konuştu.

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Eşi ve çocuklarını çok özlediğini dile getiren Gezar, yoğun bakımda kaldığı süre boyunca sağlık çalışanlarının yaptığı fedakarlığa yakından şahit olduğunu aktardı.

Nefes almanın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Gezar, "Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşılanmanın çok önemli. Hastaneden taburcu olup, süremin dolmasının ardından ilk olarak aşı olacağım. Herkes aşı olmalı." diye konuştu.

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"Herkesi bilimin ışığında aşı olmaya çağırıyoruz"

Hastanenin yoğun bakım sorumlu hekimi Prof. Dr. Cenk Kıraklı da Gezar'ın kendilerine getirildiğinde yaşadığı solunum sıkıntısına bağlı olarak hayati tehlikesinin bulunduğunu anlattı.

Hastayı entübe etmemek için çok uğraştıklarını belirten Kıraklı, "Hastamız aşılanmayı ihmal etmiş. Kendisi de bundan dolayı yaşadığı pişmanlığı bize anlattı. Yoğun bakım süreci hastalarda travmalar yaratıyor. O nedenle salgınla mücadelede aşı olmak çok önemli. Biz herkesi bilimin ışığında aşı olmaya çağırıyoruz. Bu salgın topyekün aşıyla son bulacak." ifadelerini kullandı.

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