İngiltere'de isyan: Koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlamalar sonrası göstericiler sokağa indi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgayı yaşayan Avrupa ülkelerinde vakaların artmasıyla ek önlemler de devreye girdi. Ancak bazı ülkelerde önlem karşıtları sokağa inerek protesto gösterileri düzenledi. İngiltere’de Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı “StandUpX” adlı grubun üyeleri, gösteri yasaklarına rağmen cumartesi günü başkent Londra’da eylem düzenledi. StandUpX üyeleri, yerel saatle 12.00’de (TSİ 14.00) Trafalgar Meydanı’nda bir araya geldi. Ülkede 6’dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen yapılan gösteriye, polisin 15.00’e kadar izin verdiği belirtildi. Bu sürenin dolmasına rağmen grubun dağılmaması üzerine polis göstericilere müdahalede bulundu.

İngiltere sokaklarında koronavirüs yasaklarına karşı eylemler devam ediyor.

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MASKELİ VATANDAŞLARA SATAŞTILAR

Protestocular, güvenlik güçlerine cam şişe atarken, polis de cop kullandı. Müdahale sıradına hem protestocu hem de polislerden yaralananlar oldu. Bazı göstericilerin gözaltına alındığı müdahale sonrası grup, Hyde Park’a doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında maske takan vatandaşlarla göstericiler arasında sözlü atışma yaşandı. Aynı grubun geçen haftaki eylemine de polis müdahale etmiş ve 32 kişi gözaltına alınmıştı.

KISITLAMALAR 6 AY SÜREBİLİR

İngiltere sokaklarında koronavirüs yasaklarına karşı eylemler devam ediyor.

Ülkede yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00’den sonra da kapanmaya başlamıştı. Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, 28 Eylül’den itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30’dan 15’e düşürülmüştü. Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül’den itibaren 6’dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Başbakan Boris Johnson, bu kısıtlamaların 6 ay süreyle geçerli olabileceğini söylemişti. İngiltere’de cuma günü 6 bin 874 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka artışı kaydedilmişti.

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Noel Pazarı’na virüs engeli

İngiltere sokaklarında koronavirüs yasaklarına karşı eylemler devam ediyor.

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln şehrinde de Kovid-19 önlemleri protesto edildi. 5 bin kişinin gelmesi beklenen protestoya yaklaşık bin kişi katıldı. Protestolar sırasında şiddet olayları yaşanmazken, göstericiler protestonun ardından olaysız dağıldı. Öte yandan, Köln’de her yıl geleneksel olarak kurulan Noel Pazarı’nın bu yıl salgın nedeniyle kurulmayacağı belirtildi. Köln Belediye Başkanı Henriette Reker yaptığı açıklamada, halka maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Fransa’da sağlık sistemi çökebilir

Fransa Tabipler Odası Başkanı Dr. Patrick Bouet, haftalık yayınlanan Fransız dergisine ülkedeki korona virüs tablosuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm ülkeyi etkisi altına alacak salgının ikinci dalgasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Bouet, bu durumun aylarca sürebileceğini ifade etti. Bouet, birinci dalgadan sonra Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümetin genel bir bilanço çıkararak durum değerlendirmesi yapmadığını belirterek, ülkenin sağlık sisteminin çökebileceğini söyledi.