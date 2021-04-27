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Koronavirüs İranda koronavirüsün Güney Afrika mutasyonuna rastlandı Daha hızlı yayılıyor
DÜNYA

İran'da koronavirüsün Güney Afrika mutasyonuna rastlandı: Daha hızlı yayılıyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türlerinden Güney Afrika varyantı İran'da da görüldü.

Haber Merkezi AA
İranda koronavirüsün Güney Afrika mutasyonuna rastlandı: Daha hızlı yayılıyor
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İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanı Said Nemeki, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la ilgili vaka ve can kayıplarında gelecek hafta daha kötü bir tabloyla karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan Güney Afrika mutasyonuna İran'da da rastlandığını aktaran Nemeki, "Maalesef dün gece ülkenin güney eyaletlerinden birinde üç kişide Güney Afrika varyantının tespit edildiğini öğrendik. Güney Afrika varyantı, Kovid-19'un mutasyona uğramış tüm türlerinden daha dirençlidir ve bazı aşılar da bu varyanta karşı daha az etkilidir" dedi.

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Nemeki, konuyla ilgili daha detaylı bilgileri yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre İran'da bugüne kadar 70 bin 532 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 2 milyon 438 bini geçti.

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