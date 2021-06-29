İsrail başka ülke almazsa son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin koronavirüs aşısını imha edecek İsrail'in, başka ülkelerden talep gelmemesi halinde elindeki son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını imha etmek zorunda kalacağı bildirildi.

Haber Merkezi 29 Haziran 2021, 07:20 Son Güncelleme: 29 Haziran 2021, 07:33 AA