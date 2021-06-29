İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden gençlere aşı çağrısı yaptı.
Yerlikaya, "Sevgili gençler, YKS 2021 bitti. Şimdi tatil zamanı. Gezmek, eğlenmek hakkınız. Ama önce aşı. 18-24 yaş arasında bulunan gençlerimize kısa zamanda 1. doz 493 bin 124 aşı yapıldı. Yüzde 27.5’e ulaştık. Hedefe ulaşmak için Haydi Gençler Aşıya" ifadelerini kullandı.
Sevgili gençler,#yks2021 bitti✏️
Şimdi tatil zamanı🎶
Gezmek, eğlenmek hakkınız.
Ama önce #aşı
18-24 yaş arasında bulunan gençlerimize kısa zamanda
1. doz 4️⃣9️⃣3️⃣.1️⃣2️⃣4️⃣
aşı yapıldı✅
%27.5’e ulaştık👏🏻
🎯 Hedefe ulaşmak için#HaydiGençlerAşıya pic.twitter.com/wGbt7FS1OI
Sevgili gençler,#yks2021 bitti✏️