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Koronavirüs İzmirde akılalmaz olay Bize hastalığı getirmek zorunda mısın? diyerek saldırdı
TÜRKİYE

İzmir'de akılalmaz olay: 'Bize hastalığı getirmek zorunda mısın?' diyerek saldırdı

İzmir'in Bornova ilçesinde, seyyar tezgahında midye satan Murat Dal (32), yakalandığı koronavirüsü yenip, karantina sürecini tamamladıktan sonra gittiği markette, kendisine "Bize hastalığı getirmek zorunda mısın?" diyerek sataşan Gökhan Ö.'nün saldırısına uğradı. Ekmek dolabına çarpan eli, kırılan cam nedeniyle kesilen Murat Dal'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Gökhan Ö., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Olay, marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken Dal, "Koronavirüse yakalanan insanların hor görülmemesi lazım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Seyyar tezgahta midye satan Murat Dal, bir süre önce koranavirüse yakalandı. Evde izole olan Dal, iyileşip karantina süresini tamamladığı 22 Ekim günü, normal yaşamına döndü. 15 Ekim günü Kamil Tunca Bulvarı Yavuz Selim Caddesi'ndeki markete giden Dal'a müşterilerden Gökhan Ö., "Bize hastalığı getirmek zorunda mısın?" dedi. Çıkan tartışma sırasında Gökhan Ö., Murat Dal'a saldırdı.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı


Yaşanan boğuşma sırasında Gökhan Ö.'nün ittiği Dal'ın eli, marketin ekmek dolabının camına çarptı. Kırılan dolabın camı sol elini kesen Dal, kanlar içinde kaldı. Market sahibi tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Murat Dal'ın eline 18 dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Dal, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Polis tarafından polis merkezine çağrılan Gökhan Ö., ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anı ise marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, markette müşteri olarak bulunan Gökhan Ö.'nün "Meşhur koronavirüslü midyeci bu değil mi?" diye sorduğu, Dal'ın "Evet benim neden gülüyorsun ki" karşılık vermesi üzerine de "Döverim seni" dediği yer aldı. Görüntülerin devamında Dal'ın "Niye döveceksin ki, neye dayanarak döveceksin" demesi üzerine Gökhan Ö.'nün "Hem dikkat etme hastalık kap, ondan sonra şey yap. Elimde kalırsın, gırtlağını keserim senin, öldürürüm seni" dediği duyuluyor. Boğuşma sırasında Dal'ın elini ekmek dolabına çarpıp, yaralanması da görüntülerde yer aldı.

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"Elime 18 dikiş atıldı, bir aydır çalışamyorum"


Görüntüler izlendiğinde marketteki tek maskeli kişinin kendisi olduğunun görüleceğini belirten Murat Dal, "Koronavirüse yakalandım. Evde izolasyon sürecimi tamamladıktan sonra normal yaşantıma döndüm. 3 gün sonra alışverişe gittim. Markete gelen bir müşteri benimle alay edercesine, 'Koronavirüs olan meşhur midyeci sen misin? Neden dışarı çıkıyorsun? Bizim sağlığımızı neden tehlikeye atıyorsun?' gibi laflar etti. İzolasyon sürecimi tamamlayıp öyle çıktığımı söyledikten sonra bana 'Seni döverim, sen bize hastalığı getirmek zorunda mısın?' tarzında şeyler söyledi. O esnadan sonra tartışmamız başladı. İtişmelerden sonra beni ekmek dolabının camına itti. Dengemi kaybettikten sonra ekmek dolabına düştüm. Elimi kestim. 18 dikiş atıldı. Tendonum koptu. 1 aydır çalışamıyorum. Koronavirüse yakalanan insanların küçük, hor görülmemesi lazım" dedi.

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