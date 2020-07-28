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Koronavirüs Kayseride endişelendiren artış Vaka sayısı günlük beşti şimdi 100ü geçiyor
TÜRKİYE

Kayseri haberleri: Vaka sayılarında korkutan artış

Kayseri'de endişelendiren artış: Vaka sayısı günlük beşti şimdi 100'ü geçiyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri haziran ayında gevşetilmişti. Normalleşme sürecine geçilse yetkililer salgın tedbirlerine uyulması konusunda sık sık uyarılar yapıyor. Ancak vatandaşlar sosyal mesafe kurallarınave maske takma zorunluluğuna uymuyor. Bu durum da vaka sayılarının her geçen gün daha da artmasına neden oluyor. Son günlerde korkutan rakamların geldiği kentlerden birisi de Kayseri oldu. Uzmanlar, günlük beşe kadar düşen vaka sayısının şimdilerde 100'ü geçtiğini, bu durum ikinci pikin kapıda olduğunu gösterdiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Kayseri'de vaka sayıları her geçen gün artıyor.
Kayseri'de vaka sayıları her geçen gün artıyor.

ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, koronavirüs vakalarında yaşanan artışa dikkat çekti. Prof. Dr. Yıldız, pik olma ihtimaline değinerek, "İlk pik döneminin yaşandığı Nisan ayını hatırlayacak olursak o dönemde biz büyük bir endişe taşıyorduk. Vaka sayıları artacak, hastane kapasiteleri zorlanacak, yoğun bakımlar dolacak endişesi ile ciddi bir tehdit ile karşı karşıya olduğumuzu söylüyorduk. Bu dönem Mayıs ayında azaldı. Kayseri'deki günlük vaka sayıları 5'e kadar inmişti. Bu durum gereksiz bir rahatlamaya neden oldu. Tedbirlerin azaltılmaması gerektiğini vurgulamamıza rağmen tedbirler gevşetildi. Yaz aylarının da getirdiği rehavetle Kayseri'de günlük 5 olan vaka sayısı şimdi 100'ü geçti.

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  • Bu durum ikinci pikin kapıda olduğunu gösteriyor. Tekrar sil baştan olaya yeniden başlayacağımızı gösteriyor. Bizim arzu ve isteğimiz hastalık nedeniyle kapasitelerin zorlanmamasıdır. Büyük bir tehdit karşımızda duruyor" diye konuştu.

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'Kurban bayramı sıkıntılı geçecek'

Kurban Bayramı'nda kurallara uyulmaması durumunda vaka sayısında çok ciddi artışın olabileceğini ifade edene Prof. Dr. Yıldız, "Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'na oranla çok sıkıntılı geçecek görünüyor; çünkü kurban kesiminde insanların çok fazla önlem almayacağını söylemek şimdiden mümkün. Ne maske, ne sosyal mesafe, ne de hijyen kurallarına uyulmayacağını düşünüyorum. Kurban kesim alanlarının çok sıkı şekilde kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.

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Kapalı kurban kesim alanlarında insan yoğunluğunun azaltılması gerektiğini belirten Yıldız, "Kurban kesimlerinde randevu zamanı uzun tutulmalıdır. Herkesin kesilen kurbanın başında toplanması büyük hata olur. Kurallara riayet edilmez ise Kurban Bayramı'ndan 14 gün sonra çok ciddi hasta sayıları ile karşılaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

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