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Koronavirüs Kırmızı alarm verilen Gaziantepteki bu kuyruk koronavirüse davetiye çıkarıyor
TÜRKİYE

Kırmızı alarm verilen Gaziantep'teki bu kuyruk koronavirüse davetiye çıkarıyor​

Kırmızı alarm verilen Gaziantep'teki bu kuyruk koronavirüse davetiye çıkarıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüse vaka artışında dikkat çektiği illerden olan Gaziantep’te kaydedilen görüntüler ürkütüyor. PTT sırasına giren yüzlerce vatandaşın oluşturduğu kuyruk hastalığa davetiye çıkarıyor.

Haber Merkezi İHA
PTT kuyruğunda bekleyen vatandaşlar.
PTT kuyruğunda bekleyen vatandaşlar.

Gaziantep'te sabahın erken saatlerinde PTT sırasına giren ve çoğunluğunu yabancı uyruklu vatandaşların oluşturduğu 200 metrelik kuyruk adeta koronaya davetiye çıkarttı. Polislerin kendi sağlıklarını hiçe sayarak sosyal mesafeli sıraya soktuğu vatandaşlar bir süre sonra yeniden eski halini alıyor.

Oluşan kuyruğun yanı sıra dün etkili olan yağış ve soğuk havayla bugün sabahın erken saatlerinde yüzünü gösteren güneşi fırsat bilen vatandaşlar çarşı merkezini doldurmaya başladı. Duruma tepki gösterenler ise bu kuyruklar ve kalabalık ile vaka sayısının artmaya devam edeceğini kaydettiler.

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