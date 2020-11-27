Kırmızı alarm verilen Gaziantep'teki bu kuyruk koronavirüse davetiye çıkarıyor​

Hayat

Bebekleri susuzluktan öldü iki çocukları perişan: Sorumsuz anne baba gözaltında

Rusya'da komşuların kötü koku ihbarı üzerine üç çocuklu bir ailenin evine giren polis, 6 aylık bebeği ölü buldu. Diğer iki çocuğun da durumunun hiç iyi olmadığı görülürken, bebeğin ölüm sebebinin susuzluk olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan anne-babanın aşırı alkollü olduğu görülürken, sorumsuz çift bu duruma yoksulluklarını gerekçe gösterdi.