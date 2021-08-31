Koronavirüs Kısırlık yapıyor hurafelerine inandı aşı olmadı Çok pişmanım
TÜRKİYE

'Kısırlık yapıyor' hurafelerine inandı aşı olmadı: Çok pişmanım

Aşı olmayı reddedip koronavirüse yakalananlar büyük pişmanlık yaşıyor. Kayseri'de yaşayan 42 yaşındaki Gülseren Yalçın da onlardan biri. 19 gündür yoğun bakımda tedavi gören 3 çocuk annesi yaşadığı pişmanlığı anlattı. Yalçın, “Herkes ‘kısırlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor’ falan diyor. Hepsi yalan. Ben aşı yaptırsaydım, şu an burada olmayacaktım. Çocuklarımın başında olacaktım. Şu anda çocuklarım evde yalnız kalıyor. Çok pişmanım. En kısa zamanda taburcu olduktan sonra aşımı olmayı düşünüyorum” dedi.

Haber Merkezi DHA
Kısırlık yapıyor hurafelerine inandı aşı olmadı: Çok pişmanım
Gülseren Yalçın

Bir ay önce kas ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle gittiği devlet hastanesinde koronavirüs testi pozitif çıkan Gülseren Yalçın, evinde karantina altına alındı. 6 gün evinde tedavi gören 3 çocuk annesi, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. 19 gündür yoğun bakım servisinde tedavisi süren Yalçın yaşadığı zorlu süreci anlattı.

"Keşke aşı olsaydım"

Yalçın, "Tedavim iyi gidiyor. Benim oğlum kuaför çırağı. Önce oğlum yakalandı. Sonra ben yakalandım. Benden sonra da kızım bu hastalığa yakalandı. Virüsü ben ağır geçiriyorum. Hastanede tedavi hizmeti çok güzel. Kızım üniversite sınavına girecekti. Ders çalışıyordu. Dersleri bölünmesin dedik. İkimiz de aşımızı yaptırmadık. Sonrasında koronavirüse yakalandık. Keşke aşı olsaydım. Çok pişmanım. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum” dedi.

"Çok pişmanım"

Yalçın, aşı yaptırmadığı için büyük pişmanlık yaşadığını belirterek şöyle konuştu: “Herkes ‘kısırlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor’ falan diyor. Hepsi yalan. Ben aşı olsaydım, şu an burada olmayacaktım. Çocuklarımın başında olacaktım. Şu anda çocuklarım evde yalnız kalıyor. Çok pişmanım. En kısa zamanda taburcu olduktan sonra aşımı olmayı düşünüyorum.”

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