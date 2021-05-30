Koronavirüs Türkiyenin 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısında hedefe az kaldı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında hedefe az kaldı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 30 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. Günlük vaka sayıları hedeflenen 5 bin rakamına yaklaştı. İşte 30 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs 30 Mayıs tablosu açıklandı: İşte günlük vaka ve ölü sayısı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 134 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 405’e yükseldi. Toplamda 53 milyon 919 bin 848 test yapıldı.

30 Mayıs koronavirüs tablosu.
30 Mayıs koronavirüs tablosu.

Bugün yapılan 218 bin 957 testten 6 bin 933 yeni vaka sayısı, 582 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 242 bin 911, bugün iyileşen 10 bin 763 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 105 bin 42’ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 390 olduğu açıklandı.

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