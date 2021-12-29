Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor Bakan Koca yazılı açıklama yapılacak
TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca yazılı açıklama yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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Haber Merkezi İHA
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca yazılı açıklama yapılacak
Sağlık Bakanı Koca

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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