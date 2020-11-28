Dünyada koronavirüse yakalana kişi sayısı 62 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 62 milyonu geçti.

ABD 13 milyon 454 bin 346 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, ABD'yi 9 milyon 351 bin 224 ile Hindistan, 6 milyon 238 bin 350 ile Brezilya, 2 milyon 215 bin 533 ile Rusya, 2 milyon 196 bin 119 ile Fransa, bir milyon 646 bin 192 ile İspanya, bir milyon 589 bin 301 ile İngiltere, bir milyon 538 bin 217 ile İtalya, bir milyon 407 bin 277 ile Arjantin, bir milyon 290 bin 510 ile Kolombiya ve bir milyon 90 bin 675 ile Meksika izliyor.

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DÜNYA New York'ta ibadethanelerdeki koronavirüs kısıtlaması kaldırıldı: Vali kısıtlamaların gerekli olduğunu savunuyor

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde bir milyon 449 bin 385 kişi yaşamını yitirdi, 42 milyon 803 bin 910 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.