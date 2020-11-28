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Koronavirüs haberleri: Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 62 milyonu geçti

Dünyada koronavirüse yakalana kişi sayısı 62 milyonu geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 62 milyon 10 bin 805'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 62 milyonu geçti.

ABD 13 milyon 454 bin 346 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, ABD'yi 9 milyon 351 bin 224 ile Hindistan, 6 milyon 238 bin 350 ile Brezilya, 2 milyon 215 bin 533 ile Rusya, 2 milyon 196 bin 119 ile Fransa, bir milyon 646 bin 192 ile İspanya, bir milyon 589 bin 301 ile İngiltere, bir milyon 538 bin 217 ile İtalya, bir milyon 407 bin 277 ile Arjantin, bir milyon 290 bin 510 ile Kolombiya ve bir milyon 90 bin 675 ile Meksika izliyor.

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Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde bir milyon 449 bin 385 kişi yaşamını yitirdi, 42 milyon 803 bin 910 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Dünyada koronavirüs tablosu: Ülke ülke vaka sayıları
FOTOĞRAF 16
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Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 60 milyonu geçti.
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BD 12 milyon 956 bin 783 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda.
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ABD'yi 9 milyon 222 bin 216 ile Hindistan takip ediyor.
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Diğer ülkelerdeki vaka sayıları ise şöyle:
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Brezilya'da 6 milyon 121 bin 449
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Fransa'da 2 milyon 153 bin 815 ile
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Rusya'da 2 milyon 138 bin 828
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İspanya'da bir milyon 614 bin 126
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İngiltere'de bir milyon 538 bin 794
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İtalya'da bir milyon 455 bin 22
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Arjantin'de bir milyon 381 bin 795
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Kolombiya'da bir milyon 262 bin 494
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Meksika'da bir milyon 60 bin 152 ile
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Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde bir milyon 414 bin 925 kişi yaşamını yitirdi,
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41 milyon 556 bin 897 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
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Dünyada koronavirüs tablosu: Ülke ülke vaka sayıları
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 108 bin 193 oldu.


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