Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da bin 109, Meksika'da 602, Hindistan'da 384 kişi öldü

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte bin 109 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 57 bin 70'e ulaştı.

Son 24 saatte tespit edilen 38 bin 693 yeni vakayla toplam vaka sayısı bir milyon 313 bin 667'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfusuyla ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 265 bin 581 vaka ve 14 bin 263 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 9 bin 789 kişinin ölümüne neden olan virüs, 108 bin 803 kişide görüldü.

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Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

FOTOĞRAF 9 Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında Latin Amerika'nın merkez üssü konumunda bulunan Brezilya'da bilanço ağırlaşıyor. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun virüsü umursamaması ve salgınla mücadele kapsamında kilitlenmelere karşı çıkması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştiriler artıyor. Ülkenin ünlü Copacabana plajında hükümetin salgına yönelik mücadelesini protesto etmek amacıyla aktivistler tarafından sembolik mezarlar kazıldı. Kazılan 100 sembolik mezara salgında hayatını kaybeden 40 binden fazla kişi için temsili siyah haçlar dikildi. Aktivist Antonio Carlos Costa yaptığı açıklamada, Başkan, bunun Brezilya tarihinin en dramatik krizlerinden biri olduğunu fark etmedi. Aileler binlerce ölüm için yas tutuyor. İşsizlik ve açlık var dedi. Costa ayrıca, Bolsonaro destekçilerinin haçları devirerek eyleme karşı çıktığını belirtti. Öte yandan Brezilya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 239 artarak 40 bin 919'a, toplam vaka sayısı da 30 bin 412 artarak 802 bin 828'e yükseldi. Yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip Sao Paulo eyaletinde virüse bağlı can kaybı sayısı 10 bini aşarak 10 bin 145'e yükseldi. Eyalette toplam vaka sayısı ise 162 bin 520 olarak kaydedildi. Dünya genelinde en çok ölümün kaydedildiği ülkeler sıralamasında üçüncü konumda yer alan Brezilya, vaka sayısında ise ikinci sırada yer alıyor. Brezilya’nın ünlü plajında sembolik mezarlar kazıldı Brezilya'nın ünlü Copacabana plajında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlem almayan hükümete tepki amacıyla 100 mezar kazıldı.

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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 602 kişi öldü

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 602 artarak 26 bin 381'e ulaştı.

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Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 410 artışla 212 bin 802'ye çıktı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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Hindistan’da salgın nedeniyle 384 kişi hayatını kaybetti

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 384 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 95'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 18 bin 552 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 528 bin 859’a çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 309 bin 713 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.