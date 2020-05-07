Koronavirüs taşıyan anne doğum yaptı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine ateş ve boğaz ağrısı şikayeti ile başvuran 31 yaşındaki 35 haftalık gebe hastanın korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca Hastane Enfeksiyon Hastalıkları servisine yatırıldı. Sezaryen ile doğumu gerçekleştirilen bebeğin test sonuçları negatif çıktı.

Haber Merkezi 07 Mayıs 2020, 16:47 İHA