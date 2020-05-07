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Koronavirüs Koronavirüs taşıyan anne doğum yaptı
TÜRKİYE

Koronavirüs taşıyan anne doğum yaptı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine ateş ve boğaz ağrısı şikayeti ile başvuran 31 yaşındaki 35 haftalık gebe hastanın korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca Hastane Enfeksiyon Hastalıkları servisine yatırıldı. Sezaryen ile doğumu gerçekleştirilen bebeğin test sonuçları negatif çıktı.

Haber Merkezi İHA
Sezaryen ile doğumu gerçekleştirilen bebeğin test sonuçları negatif çıktı.
Sezaryen ile doğumu gerçekleştirilen bebeğin test sonuçları negatif çıktı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Beyazıt, şöyle açıklamada bulundu:

  • “Gebemiz servise yatışından sonra Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği doktorları tarafından belli aralıklarla yakından takip edildi. Covid-19 açısından herhangi bir sıkıntı yaşamayan, ateş ve eşlik eden şikayetleri kaybolan hastamız, Kadın Hastalıkları ve Doğum servisine nakledildi. Hastamızın gebeliğinin 37. haftasında sezaryen ile doğumu gerçekleştirildi. Sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getiren hastamız birkaç gün daha serviste takip edildi.”

Sezaryen ile doğumu gerçekleştirilen bebeğin test sonuçları negatif çıktı.

“Bebekte virüse rastlanmadı”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Aylanç ise şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Covid-19 testi pozitif anneden 37 haftalık olarak doğan bebeğimiz Yenidoğan Bakım Ünitemize alındı. Covid hastalığı şüphesi ve ek sorunları olan bebeğimizin tetkik ve tedavisine başlandı. Yatışından sonraki takiplerinde genel durumu iyi olan bebeğin tetkik sonuçlarında Covid saptanmadı. Tedavileri devam eden bebeğimiz annesinin de tedavisinin tamamlanması üzerine izolasyon önlemleri ile güncel literatür bilgileri ışığında anneli bakıma alınması uygun görülmüştür.”
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