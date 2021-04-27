Koronavirüse yakalanan 7 aylık hamile Tuğba öğretmen kurtarılamadı: Bebeği sezaryenle alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel hastane açıklaması: Vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Hukuken bu hizmet için hiçbir ücret talep edilemez. Bu taleple karşılaşan vatandaşlarımız Bakanlığımıza ve SGK'ya bildirirlerse derhal işlemler yapılacaktır' dedi.