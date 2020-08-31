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TÜRKİYE

Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in son durumu nasıl? Temel Kotil kimdir?

Koronavirüse yakalanan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı

Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Ülkemizde de birçok vatandaş bu hastalıkla mücadele ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil de, 21 Ağustos'ta koronavirüse yakalandığını açıklanmıştı. Temel Kotil, yoğun bakıma alındı.

Haber Merkezi DHA
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil yoğun bakıma alındı.
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil yoğun bakıma alındı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, ülkemizde de etkisi sürüyor.

TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

DHA

TEMEL KOTİL'İN SAĞLIK DURUMU

  • Kotil, bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alındı. Kotil'in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu.

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Temel Kotil'in hayatı merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki Temel Kotil kimdir? İşte detaylar...

TEMEL KOTİL KİMDİR?

Temel Kotil 3 Aralık 1959 tarihinde doğdu. 2005 - 2016 yılları arasında Türk Hava Yollarında Genel Müdürlük ve İcra Kurulu Başkan vekilliği görevini yürütmüştür. 21 Ekim 2016 tarihinde TUSAŞ'a Genel Müdür olarak atanmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olmuş, 1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991’de de yine Michigan Üniversitesinde “Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yapmıştır. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993–94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet vermiş ve daha sonra New York'ta Advanced Innovative Technologies Inc.’de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürütmüştür.

İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde dersler vermektedir. Evli ve dört çocuk babası olan Kotil’in birçok araştırması ve bilimsel yayını vardır.

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