Koronavirüs Koronavirüs salgınında ev içi bulaş riskine dikkat Bir korona hastası aile bireylerini ölüme götürüyor
TÜRKİYE

Koronavirüste korkunç aile faktörü: Bir korona hastası diğer aile bireylerini ölüme götürüyor

Koronavirüs salgınında ev içi bulaş riskine dikkat: Bir korona hastası aile bireylerini ölüme götürüyor

Uzmanlar yeni yıl yaklaşırken Kovid-19 bulaş riskinden dolayı evlerde veya herhangi bir mekanda toplu eğlenceler yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Şevket Özkaya da 3-4 aydır ailedeki bir kişinin bütün aile fertlerini enfekte ettiğini belirterek koronavirüs hastalarının akciğerlerini inceledi.

Haber Merkezi İHA
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Şevket Özkaya ise aile içinde bulaşın çok olduğu belirterek koronavirüs hastası kişilerin özellikle yaşlıları yoğun bakıma düşürecek kadar zatürre yaptığını söyledi.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Şevket Özkaya ise aile içinde bulaşın çok olduğu belirterek koronavirüs hastası kişilerin özellikle yaşlıları yoğun bakıma düşürecek kadar zatürre yaptığını söyledi.

Samsun’da özellikle koronavirüs vakalarının yüzde 100 oranında artış gösterdiği zamanlarda uzmanlar akraba ziyaretlerini virüsün yayılmasında en önemli faktör olarak gösteriyordu. VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Şevket Özkaya ise aile içinde bulaşın çok olduğu belirterek koronavirüs hastası kişilerin özellikle yaşlıları yoğun bakıma düşürecek kadar zatürre yaptığını söyledi.

Her ailede bir kişi enfekte oldu

Farklı aileden yaşları yüksek olan 4 kişinin akciğer tomografilerini de inceleyen Prof. Dr. Şevket Özkaya genellikle hastaların akciğerlerinin hava yerine bir sıvı ile dolduğunu belirterek, "Biz mart-nisan aylarından sonra Türkiye’de koronavirüs vakalarının ilk olduğu dönemlerde genelde her ailede bir kişinin enfekte olduğunu görüyorduk. Onu kontrol altına almaya çalışıyorduk. Oysa son 3-4 aydır ailedeki bir kişinin bütün aile fertlerini enfekte ettiğini ve en az 5 ile 10 kişilik bir ailede herkesin enfekte olduğunu görüyoruz. Bu kişilerin en az 1-2 tanesinin özellikle yaşlı kişileri yoğun bakıma düşürecek kadar zatürre olduğunu gördük" dedi.

Koronavirüs salgınında 'ev içi bulaş' riskine dikkat
KORONAVİRÜS
Koronavirüs salgınında 'ev içi bulaş' riskine dikkat

Tomografilerde yaygın buzlu camlar ve sıvı

Farklı ailelerden 4 kişinin akciğer tomografilerine bakan Prof. Dr. Özkaya, "82 yaşındaki 4 çocuğu da koronavirüse yakalanmış bir hastanın filmine bakarsak, akciğerlerinde yaygın pnönomoni olduğunu görüyoruz. Bu kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Artık eskisi gibi ailede tek tük enfektelere bakmıyoruz. Ailenin tamamı enfekte oluyor ve özellikle yaşlıları çok ciddi zatürreye döndürecek klinik durumlarla karşılaşıyoruz. 58 yaşında genç bir annenin akciğerlerine bakıyoruz. 3 çocuğunun hepsi ve eşi de enfekte olmuş. Ailede bir kişi enfekte olunca hepsini enfekte etmiş. Maalesef içlerinde immün direnci en düşük olan ve yaşı en büyük olanın akciğerleri solunum yetmezliğine gidecek şekildedir. Her iki akciğerinde de yaygın infiltrasyonla tedavi veriyoruz. Hasta hayati tehlikeyi atlattı. 63 yaşında bir hastanın akciğerlerini inceliyoruz. 63 yaşındaki bu anne yaşıyor ama bu kişilerinin anneannelerini ve babaannelerini Kovid-19 dolayısıyla kaybettik" diye konuştu.

Koronavirüs sürecinde fiziksel değil duygusal temasta olun: Aile üyelerine yönelin
HAYAT
Koronavirüs sürecinde fiziksel değil duygusal temasta olun: Aile üyelerine yönelin

Yeni yıl eğlencesine son vermenizi istiyoruz

Fransa’da yapılan bir araştırmada virüsün en çok iş ortamlarında ve aile yemeklerinde bulaştığının saptandığını söyleyen Özkaya, "Mart, nisan ve mayıs aylarında tek tek vaka gördüğümüzde şaşırıyorduk. Şimdi bütün ailenin bireyleri enfekte oluyor ve bunlardan yaşlı olanlarını ciddi akciğer komplikasyonlarından dolayı yoğun bakıma almak zorunda kalıyoruz. Özellikle Fransa’da yapılan araştırmalarda enfekte etme oranının en yüksek iş toplantılarında ve aile yemeklerinde olduğunu saptamışlar. Özellikle yaklaşan yeni yıl yıl nedeniyle gerçekten sevdikleriniz düşünüyorsanız, yılbaşını ayrı ayrı yerlerde geçireceksiniz. İş toplantıları online döndü ama ailelerin de bir araya gelmemesi gerekiyor. Yeni yılda sizden isteğimiz lütfen bir arada olmayın ve ayrı ayrı geçirin. Yeni yıl eğlencesine son vermenizi istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü
GÜNDEM
Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü
Abone Ol Google News
2020nin son faşist saldırısı

2020'nin son faşist saldırısı

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Sağlar'a tepki.
1 Ocakta silinebilir!

1 Ocak'ta silinebilir!

​Milyonlarca kart sahibine dikkat çeken çağrı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ermenistana uyarı: Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum

​Yönetim, ona yakın isimlerin tasfiyesi için düğmeye bastı.
Dört il için uyardı

Dört il için uyardı

​2020 yılının son hava durumu raporunu paylaştı.
Binlerce kişi bekliyordu

Binlerce kişi bekliyordu

​Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu.
PÖH'ten nefes<br>kesen operasyon

PÖH'ten nefes
kesen operasyon

​Polisi vuran şahıs kanalın içinde yakalandı.
Markete girdi<br>alev topuna döndü

Markete girdi
alev topuna döndü

​İstanbul Bahçelievler'de dehşet dolu gece.
Kapıları<br>'koçbaşı' ile kırdılar

Kapıları
'koçbaşı' ile kırdılar

​İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 35 kişi hakkında yakalama kararı
Burdur'da acı olay

Burdur'da acı olay

​Isınmak isteyen çobanın üzerine beş tonluk kaya düştü.
İstanbul'da<br>EYP'li saldırı

İstanbul'da
EYP'li saldırı

Saldırı sonrası markette hasar meydana geldi.
Korku dağları sardı

Korku dağları sardı

​İki gece aynı yerde kalamıyorlar.
Tam 101 yaşında

Tam 101 yaşında

Koronavirüsü yendi, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.