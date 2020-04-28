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Koronavirüs Koronavirüsün vurduğu patates üreticileri kampanya başlattı Haftada iki kez patates yenmeli
DÜNYA

Koronavirüsün vurduğu patates üreticileri kampanya başlattı: Haftada iki kez patates yenmeli

Belçika'da koronavirüs sebebiyle tüketimin azalması sonucu zora düşen patates üreticileri yeni bir kampanya başlattı. Üreticiler vatandaşlardan haftada iki kez patates kızartması yemelerini istedi.

Haber Merkezi Diğer
Belçika'da patates üreticileri koronavirüs sebebiyle iş yapamıyor.
Belçika'da patates üreticileri koronavirüs sebebiyle iş yapamıyor.

Belçika'da patates üreticileri, vatandaşların daha fazla patates tüketmeleri için bir kampanya başlattı. Üreticiler, vatandaşlardan haftada iki kez patates kızartması yemelerini istedi.

Belçika’da koronavirüs önlemleri nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan patates üreticileri, vatandaşlardan 'haftada iki kere patates tüketmelerini' istedi.

Belçika'da patates üreticilerini temsil eden Belgapom’dan Romain Cools, koronavirüs salgını nedeniyle 750 bin ton ürünün depolarda bekletildiğini söyledi ve bu kampanyanın 'hayati önemde olduğunu' vurguladı.

"Haydi, haftada bir yerine iki kez patates kızartması yiyelim" sloganıyla kampanya başlatan Cools, mart ayı ortasından beri ülkedeki çok sayıda market ve restoranın kapalı olduğunu, fazla miktarda kızartma tüketilen festivallerin iptal edildiğini anımsattı.

Cools ayrıca, Belgapom’un haftada 25 ton patatesi gıda bankalarına ilettiklerini söyledi.

Belçika Tarım Bakanı Hilde Crevits de, Brussel Times'a yaptığı açıklamada "Bu yolla depolarda kalan patatesler kullanılabilecek ve çiftçilerimizin çok çalışarak ürettikleri mahsülün kaybolduğunu görmekten kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen patates ihracatçılarının başına gelen Belçika, 100’ü aşkın ülkeye satış yapıyor. Donmuş patates de ihraç eden ülke yılda ortalama 1.5 milyon tonu yurt dışına yolluyor. Patates kızartması ülkede en sevilen yiyecekler arasında yer alıyor.

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