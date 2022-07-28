Koronavirüs'ün yeni varyantı çok daha bulaşıcı: 1 kişiden 19 kişiye bulaştırıyor

Tüm dünyada ve Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları yükseliş trendine girdi. Yeni varyantlar için uzmanlar yeryüzünün en hızlı bulaşan virüsü tanımlamasını yapıyor. Kovid-19’un ilk varyantında 1 kişi 3 kişiye, Delta varyantında 1 kişi 5 kişiye, Omicron varyantında ise 1 kişi 9 kişiye bulaştırabiliyordu. BA4 ve BA5 varyantında enfekte olmuş bir kişi hastalığı 19 kişiye bulaştırabiliyor. Vaka sayılarında yaşanan artışa paralel olarak ölüm oranları da her geçen gün artıyor. Geçen haftanın verilerine göre Türkiye’de Kovid-19 vaka sayısı 226 bin 532’ye, vefat sayısı ise 96’ya ulaştı.

HER VARYANTTA YÜKSELİYOR

Uzmanlara göre Kovid-19’un son varyantları BA4 ve BA5 diğer varyantlara göre çok daha bulaştırıcı. Bu varyantlar yeryüzündeki en bulaşıcı varyantlar olarak tanımlanıyor. Bir Kovid-19 hastası virüsü 19 kişiye, 19 kişi ise 361 kişiye bulaştırabiliyor. Kovid-19’un ilk başladığı dönemlerde virüs bir kişiden 3 kişiye bulaşabiliyordu. Daha sonra ortaya çıkan varyantlarla birlikte bu sayı da artmaya başladı. Virüsü vücuda alan kişi Delta varyantında 5 kişiye, Omicron varyantında ise 9 kişiye bulaştırabiliyordu.

ÖLÜM ORANLARI DA ARTIYOR

Alt varyantlardaki bulaşma oranının yüksek olması haftalık vaka sayılarına da yansıdı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 11-17 Temmuz tarihleri arasında haftalık vaka sayısı bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 kat artarak 226 bin 532’ye yükseldi. Vakalardaki artış vefat sayılarına da yansıdı. Bu tarihler arasındaki vefat sayısı bir önceki haftaya göre üç kat artarak 96’ya yükseldi. Uzmanlar günlük vaka sayılarının 100 binleri bulmuş olabileceğini ancak artık evde de test yapılma imkânı tanınmasından dolayı bu vaka sayısının sisteme yansımıyor olabileceğini söyledi. Virüsün ölümcül etkisinin devam ettiğini belirten uzmanlar, hastalığın akciğer tutulum oranlarının da hala yüksek seyrettiğini söyledi. Uzmanlar ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi şikayetleri olan kişilerin test yaptırması ve pozitif çıkması durumunda kedisini izole etmesi konusunda uyarıyor.

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