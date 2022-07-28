Koronavirüs Koronavirüsün yeni varyantı çok daha bulaşıcı 1 kişiden 19 kişiye bulaştırıyor
TÜRKİYE

Koronavirüs'ün yeni varyantı çok daha bulaşıcı: 1 kişiden 19 kişiye bulaştırıyor

Omicron varyantının alt varyantları olarak bilinen BA4 ve BA5 varyantında enfekte olmuş bir kişi hastalığı 19 kişiye bulaştırabiliyor. Kovid-19’un ilk varyantında 1 kişi 3 kişiye, Delta varyantında 5 kişiye, Omicron varyantında ise 9 kişiye bulaştırabiliyordu. Bu bulaşma hızı vakalara da yansıyor. Geçen haftanın verilerine göre vaka sayısı 226 bin 532’ye, vefat sayısı ise 96’ya ulaştı.

Abone Ol Google News
Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Koronavirüsün yeni varyantı çok daha bulaşıcı: 1 kişiden 19 kişiye bulaştırıyor
Arşiv

Tüm dünyada ve Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları yükseliş trendine girdi. Yeni varyantlar için uzmanlar yeryüzünün en hızlı bulaşan virüsü tanımlamasını yapıyor. Kovid-19’un ilk varyantında 1 kişi 3 kişiye, Delta varyantında 1 kişi 5 kişiye, Omicron varyantında ise 1 kişi 9 kişiye bulaştırabiliyordu. BA4 ve BA5 varyantında enfekte olmuş bir kişi hastalığı 19 kişiye bulaştırabiliyor. Vaka sayılarında yaşanan artışa paralel olarak ölüm oranları da her geçen gün artıyor. Geçen haftanın verilerine göre Türkiye’de Kovid-19 vaka sayısı 226 bin 532’ye, vefat sayısı ise 96’ya ulaştı.

HER VARYANTTA YÜKSELİYOR

  • Uzmanlara göre Kovid-19’un son varyantları BA4 ve BA5 diğer varyantlara göre çok daha bulaştırıcı. Bu varyantlar yeryüzündeki en bulaşıcı varyantlar olarak tanımlanıyor. Bir Kovid-19 hastası virüsü 19 kişiye, 19 kişi ise 361 kişiye bulaştırabiliyor. Kovid-19’un ilk başladığı dönemlerde virüs bir kişiden 3 kişiye bulaşabiliyordu. Daha sonra ortaya çıkan varyantlarla birlikte bu sayı da artmaya başladı. Virüsü vücuda alan kişi Delta varyantında 5 kişiye, Omicron varyantında ise 9 kişiye bulaştırabiliyordu.

ÖLÜM ORANLARI DA ARTIYOR

Alt varyantlardaki bulaşma oranının yüksek olması haftalık vaka sayılarına da yansıdı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 11-17 Temmuz tarihleri arasında haftalık vaka sayısı bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 kat artarak 226 bin 532’ye yükseldi. Vakalardaki artış vefat sayılarına da yansıdı. Bu tarihler arasındaki vefat sayısı bir önceki haftaya göre üç kat artarak 96’ya yükseldi. Uzmanlar günlük vaka sayılarının 100 binleri bulmuş olabileceğini ancak artık evde de test yapılma imkânı tanınmasından dolayı bu vaka sayısının sisteme yansımıyor olabileceğini söyledi. Virüsün ölümcül etkisinin devam ettiğini belirten uzmanlar, hastalığın akciğer tutulum oranlarının da hala yüksek seyrettiğini söyledi. Uzmanlar ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi şikayetleri olan kişilerin test yaptırması ve pozitif çıkması durumunda kedisini izole etmesi konusunda uyarıyor.

DSÖ'den endişelendiren açıklama: Daha tehlikeli bir koronavirüs varyantı her an çıkabilir
KORONAVİRÜS
DSÖ'den endişelendiren açıklama: Daha tehlikeli bir koronavirüs varyantı her an çıkabilir

Çin'de Kovid-19'un Omicron alt varyantı 'BA5' ilk kez Şian'da görüldü
KORONAVİRÜS
Çin'de Kovid-19'un Omicron alt varyantı 'BA5' ilk kez Şian'da görüldü
F.Bahçe Devler Ligine hasret

F.Bahçe Devler Ligi'ne hasret

​Sarı lacivertliler, Kadıköy'de Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu.
UEFA soruşturması kapıda!

UEFA soruşturması kapıda!

​Kadıköy'deki 'Putin' sloganları F.Bahçe'nin başına iş açabilir.
Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahin hakkında iddianame hazırlandı

Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısına çıkmadı.

Sayılmayan gol <br>tartışma çıkardı

Sayılmayan gol
tartışma çıkardı

Taraftarlar maçın hakemine tepki gösterdi.

Hızlı başladı

Hızlı başladı

​Galatasaray formasıyla ikinci golünü attı.

​FED faiz kararını açıkladı.

​Sağlık Bakanlığı 'Maymun Çiçeği' için rehber yayınladı.

​Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi işgal etti.

​Dolandırılınca 35 yıllık meslek hayatını bırakmaya karar verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.