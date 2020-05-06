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Koronavirüs Malatyada koronavirüs şüphelisi şahıs test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı
MALATYA TÜRKİYE

Malatya haberleri... Koronavirüs şüphelisi şahıs test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı

Malatya'da koronavirüs şüphelisi şahıs test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı

Malatya’da koronavirüs semptomları göstermesi nedeniyle hastaneye başvuran kişi, sonucun çıkmasını beklemeden hastaneden kaçtı. Polisi de alarma geçiren hasta, evinde bulunarak sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs şüphelisi hasta yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.
Koronavirüs şüphelisi hasta yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.

Battalgazi ilçesin bağlı Beylerbaşı Mahallesi’nde yaşayan 41 yaşındaki A.K., yüksek ateş, öksürük gibi koronavirüs semptomları nedeniyle sabah saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

İHA
Koronavirüs semptomları göstermesi nedeniyle hastaneye başvuran kişi, sonucun çıkmasını beklemeden hastaneden kaçtı.

Burada koronavirüs testi yapılan hasta, iddiaya göre bir yolunu bulup hastaneden kaçtı. Durumu fark eden sağlık ekipleri hemen polise haber verdi.

İHA
Polisi de alarma geçiren hasta, evinde bulunarak sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.Polisi de alarma geçiren hasta, evinde bulunarak sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri şahsın evde olduğunu belirleyince, özel korunaklı sağlık görevlileri şahsı ve eşini evden alarak ambulansla yeniden hastaneye götürerek gözetim altına aldı. Şahsın korkarak hastaneden kaçtığı belirtilirken, korona virüs testinin sonucunun henüz belli olmadığı öğrenildi.

Malatya'da bir kişi test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı
FOTOĞRAF 6
Title
Malatya'nın Battalgazi ilçesin bağlı Beylerbaşı Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki A.K., yüksek ateş, öksürük gibi korona virüs semptomları nedeniyle sabah saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Title
Burada koronavirüs testi yapılan hasta, iddiaya göre bir yolunu bulup hastaneden kaçtı. Durumu fark eden sağlık ekipleri hemen polise haber verdi.
Title
Polis ekipleri şahsın evde olduğunu belirleyince, özel korunaklı sağlık görevlileri şahsı ve eşini evden alarak ambulansla yeniden hastaneye götürerek gözetim altına aldı.
Title
Şahsın korkarak hastaneden kaçtığı belirtilirken, koronavirüs testinin sonucunun henüz belli olmadığı öğrenildi.
Title
Title
Malatya'da bir kişi test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı
Malatya'da koronavirüs semptomları göstermesi nedeniyle hastaneye başvuran kişi, sonucun çıkmasını beklemeden hastaneden kaçtı. Polisi de alarma geçiren hasta, evinde bulunarak sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.


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