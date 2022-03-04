Koronavirüs Maske takma zorunluluğu kalktı Derin bir nefes zamanı
TÜRKİYE

Maske takma zorunluluğu kalktı: Derin bir nefes zamanı

Koronavirüsle beraber iki yıldır bir parçamız haline gelen maskenin açık havada kullanım zorunluluğunun kalkması yüzleri güldürdü. Taksici Oğuzhan Denden, “Daha rahat nefes almaya başladık” dedi. Salih Atay ise “Kapalı yerlerde maske takmaya devam etmeliyiz” derken, dolmuş şoförü Zafer Karataş ise “Artık insanların gülen yüzlerini görebileceğiz” dedi.

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Muhammed Kurtar Yeni Şafak
​Maske takma zorunluluğu kalktı: Derin bir nefes zamanı ​
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Maske zorunluluğunun kalkmasının ardından bazı vatandaşlar, rahat bir nefes aldıklarını söyledi. Ankara’da Dolmuş şoförlüğü yapan Zafer Karataş, “Artık insanların gülen yüzlerini görebileceğiz” dedi.

  • Murat Cebeci, hastaların maske takmaya devam etmesini isterken Emine Şaylan, “Özgürlüğümüze kavuştuk” ifadelerini kullandı. Taksici Oğuzhan Denden, “Daha rahat nefes almaya başladık.” diye konuştu. Salih Atay ise “Çok güzel oldu yerinde bir karar ama havalandırmanın yetersiz olduğu kapalı ortamlarda maske takmaya devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

İbrahim İper, “Maskenin içinde çok yorulmuştuk artık rahat bir nefes alma vakti” derken öğrenci Ferdi Yerlikaya, şunları söyledi: “İki yılın ardından maskesiz gezmek heyecan verici. Derin derin nefes almaya başladık.” Esnaf Selahattin Çelik de ‘maskenin kalkmasıyla pandemi bitmiştir’ yorumunda bulundu.

Çok alıştık çıkaramadık

  • Maske takma zorunluluğunun açık alanda kalkmasına rağmen birçok vatandaş alışkanlığından vazgeçemedi. İstanbul’un kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi’nde yürüyenler maskelerini çıkarmadı. Aşılanma oranının yüzde 75 olduğu Niğde’de de açık alanda maske takmaya devam edildi. Kent sakinlerinden Mehmet Akgündüz maskeyi, alışkanlık ve kendini daha güvenli hissettiği için taktığını dile getirdi. Vaka sayısının en çok artış gösterdiği illerin başında gelen Samsun’da yaşayan vatandaşlardan Şafak Karahan (65), tedbiren maske takmaya devam ettiğini söyledi. Evde diyaliz hastası bir kızının bulunduğunu, kendisinin de şeker hastası olduğunu dile getiren Karahan, “Kronik hasta olduğum için mecbur takıyorum.” dedi.
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