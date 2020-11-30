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Koronavirüs Ne vaka sayısı ne de yasaklar Esenyurtu durduramıyor Börekçi önünde koronavirüs kahvaltısı
TÜRKİYE

Ne vaka sayısı ne de yasaklar Esenyurt'u durduramıyor: Börekçi önünde koronavirüs kahvaltısı

Ne vaka sayısı ne de yasaklar Esenyurt'u durduramıyor: Börekçi önünde koronavirüs kahvaltısı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında gel al ve paket servisleri dışında restoran, kafe ve diğer mekanlarda oturmak yasaklanırken, Esenyurt’ta bir börekçinin önünde vatandaşların ayakta sabah kahvaltısı yaptığı görüldü. Avcılar’da ise vatandaşlar yine bir börekçi önünde masada oturarak yemek yedi.

Haber Merkezi İHA
Yasakları dinlemeyen vatandaşlar paket servis olması gereken börekçinin önündeki masada kahvaltı yaptı.
Yasakları dinlemeyen vatandaşlar paket servis olması gereken börekçinin önündeki masada kahvaltı yaptı.

Koronavirüs vaka sayıları artarken salgının önüne geçmek amacıyla bir dizi yeni tedbirler alınmıştı. Alınan tedbirler kapsamında kafe, restoran ve diğer yeme içme yerlerinde gel-al ve paket servis dışında oturarak yeme içme yasaklandı. İnsanların salgın sürecinde toplu olarak durmasını önleme amacıyla kararın ardından birçok mekan kurallara uydu.

Ayakta sabah kahvaltısı

Yasağa rağmen Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde vatandaşların börekçiden alışveriş yaptıktan sonra dükkanın önünde ayakta kahvaltı yaptıkları görüldü. Avcılar’da ise yasağa rağmen masa börekçinin önünde masada oturarak kahvaltı yaptılar.

İHA
Avcılar'da bir börekçinin önünde masada oturup kahvaltı yapan vatandaşlar.

Ceza üstüne ceza alıyorlar ama Esenyurt’ta ’koronabüs’ yolculuğu sürüyor
GÜNDEM
Ceza üstüne ceza alıyorlar ama Esenyurt’ta ’koronabüs’ yolculuğu sürüyor

Yer yine Esenyurt: Polis 'parti var' ihbarıyla baskın yaptı, Nijeryalıların derneği çıktı
FOTOĞRAF 13
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Esenyurt'ta mahalle sakinleri, Güçlü Ateş Yaşam Derneği yazısı bulunan dükkanda kalabalık yabancı uyruklu kişilerden oluşan grubun toplandığını gördü. İçeriden yüksek sesli müzik duyan mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kalabalık grubun toplandığı dükkana geldi.
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İçeriye giren ekipler dükkanın, Nijeryalılar tarafında dernek olarak kullanıldığını belirledi. Grubun, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye rağmen dernek bünyesinde toplandığı tespit edildi.
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Ekipler içeriden bulunanların kimliklerini kontrol etti. 21 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesilirken, kimliklerini ibraz etmeyen 5 kişi Kıraç Polis Merkezi'ne götürüldü.
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Güçlü Ateş Yaşam Hakları adıyla kurulan dernekte aynı zamanda ayin de yapıldığı öğrenildi. Dernekte pazar ve cuma günleri toplanıldığı ve bu toplantıların görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldığı belirlendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, dernekte toplanan kalabalık grubun, koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı ve katılımcıların maske takmadığı görülüyor.
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Nijeryalıları ihbar eden kişi, Burada otomobilimde arkadaşımla beklerken dükkan içinden gelen müzik seslerini duyduk. Arkadaşımla kontrol ettiğimizde kapı açıldığında kalabalığı gördük. Bu kalabalıktan sonra içeride parti olabileceğini düşündük. Polise ihbar ettikten sonra arkadaşlar geldiler buranın aynı zamanda resmi bir dernek olduğunu öğrendik. Daha sonra içeride sosyal mesafe kuralına uyulmadığından dolayı cezai işlem uygulanmış. Biz de daha önce Esenyurt'ta şahit olmuştuk 'Miss Uganda' adı altında bir güzellik yarışması olmuştu. Biz de buna benzer bir şeyin gerçekleşebileceğini düşünüyorduk diye konuştu.
Yer yine Esenyurt: Polis 'parti var' ihbarıyla baskın yaptı, Nijeryalıların derneği çıktı
İstanbul Esenyurt'ta "parti düzenleniyor" ihbarı üzerine harekete geçen polisin baskın yaptığı yer, Nijeryalıların toplandığı bir dernek çıktı. Dernekteki 26 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi. Daha önceden sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dernekte Nijeryalılar'ın ayin yaptığı da görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda yine bir kokoreççinin altında pavyon, bir marketin altında ise meyhane olduğu ortaya çıkmıştı. Yine aynı ilçede bir eğlence mekanında ise tedbirler hiçe sayılarak Miss Uganda yarışması düzenlenmişti.


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