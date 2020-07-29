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Koronavirüs Nijeryada Kovid-19 vaka sayısı 41 bin 804e ulaştı Afrika genelinde 18 bin 540 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 41 bin 804'e ulaştı: Afrika genelinde 18 bin 540 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 41 bin 804'e ulaştı: Afrika genelinde 18 bin 540 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 41 bin 804'e yükseldi. Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 877 bini aştı, 18 bin 540 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, ülkede şimdiye kadar 267 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı.

Vaka sayısı son 24 saatte 624 artarak 41 bin 804'e ulaştı. Son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 868 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 18 bin 764'e çıktı.

Lagos 13 bin 848, başkent Abuja 3 bin 560, Oyo 2 bin 668, Edo 2 bin 212, Rivers 1691 ve Delta 1566 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde en yüksek sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
DÜNYA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde en yüksek sayıda koronavirüs vakası tespit edildi

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 877 bini aştı, 18 bin 540 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 460 bine yaklaşırken bu ülkeyi 10 bine yakın vakayla Mısır, 41 bin 804 vakayla Nijerya izledi.

Kıtada Seyşeller ve Eritre'de ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Türkiye’den Güney Afrika’ya tıbbi malzeme yardımı ulaştı
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Türkiye’den Güney Afrika’ya tıbbi malzeme yardımı ulaştı
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren birçok ülkeye Türkiye'den destek devam ediyor. Türkiye'nin Kayseri şehrinde bulunan Erkilet Havaalanından kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A-400M tipi askeri kargo uçağı ile korona virüs salgınıyla mücadele eden Güney Afrika'ya dezenfektan, tulum, maske ve benzeri tıbbi ekipmanları içeren yardım paketi bugün ulaştı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgını ile mücadele eden ihtiyaç sahibi ülkelere tıbbi malzeme yardımlarının ulaştırılmaya devam edildiği duyuruldu.


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