Oğuzhan Koç'tan hayranlarını üzen haber: Korona testi pozitif

Türkiye'yi yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgını sanat dünyasının önemli isimlerini etkiledi. Çok sayıda dizi ve müzik dünyası ünlüsünden koronavirüs haberleri peş peşe geldi. Geçtiğimiz ayın sonunda koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklayan 3 Adam Grubu'nun üyesi Eser Yeneler'in ardından bir diğer üye İbrahim Büyükak da dün akşam koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. İkilinin ardından bu kez de Oğuzhan Koç'un koronavirüse yakalandığını açıklandı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncunun cumartesi gününden beri evinde karantinada olduğu öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Oğuzhan Koç kimdir?

Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985 tarihinde Erzincan, Refahiye'de Bahattin ve Kıymet Koç çiftinin ikinci erkek çocukları olarak doğmuştur. 13 Mart 1992tarihinde yaşanan Erzincan depreminin ardından ailesiyle Bursa'ya taşındı. Müzik eğitimi veren özel bir koronun (Ali Cengiz Çelenk Korosu) giriş sınavlarına katıldı ve kazandı. 8 yaşında Bursa Devlet konservatuarı hocalarıdan müzik eğitimi almaya başladı, 16 yaşına kadar devam etti. İlkokulun ardından Gazi Anadolu Lisesi'ne girdi, ortaokul ve lise hayatına orada devam etti. Henüz lisede olmasına rağmen grubuyla üniversite şenliklerinde konserler verdi. Ortaokul ve lisede amatör olarak tiyatro ile ilgilendi. Lisede sınıf arkadaşı oyuncu Eser Yenenler ile arkadaş oldu.

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Bir yıl İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okudu olmadı. 2005 yılında İstanbul'a geldi, Eser Yenenler'in yanına yerleşti. Grup kurdu çeşitli yerlerde müzik yaptı, şarkı söyledi. İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümünde okumaktadır.

BKM'de adını duyurdu

2007 yılı ağustosunda BKM Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılındaYılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde oynadı. "Çok Güzel Hareketler Bunlar" komedi programında oynadı. Oğuzhan Koç, "Çok Güzel Hareketler Bunlar" isimli komedi programında sergilediği oyunculuk performansına müzik yeteneğini de ekleyerek kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Oğuzhan Koç, şarkıcı Ferhat Göçer'e söz ve müziği kendisine ait olan "Gül ki Sevgilim" adlı şarkıyı vermiştir. 2009 yılındaki Gülben Ergen'in "Uzun Yol Şarkıları" albümündeki "Giden Günlerim Oldu" şarkısı da Oğuzhan Koç'a aittir.