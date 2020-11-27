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TÜRKİYE

Oğuzhan Koç'tan hayranlarını üzen haber: Korona testi pozitif

3 Adam Grubu'nun üyelerinden Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç da koronavirüse yakalandı. Ünlü oyuncu ve şarkıcının hastalığı hafif geçirdiği ve evinde tedavi gördüğü öğrenildi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oğuzhan Koç
Oğuzhan Koç

Türkiye'yi yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgını sanat dünyasının önemli isimlerini etkiledi. Çok sayıda dizi ve müzik dünyası ünlüsünden koronavirüs haberleri peş peşe geldi. Geçtiğimiz ayın sonunda koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklayan 3 Adam Grubu'nun üyesi Eser Yeneler'in ardından bir diğer üye İbrahim Büyükak da dün akşam koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. İkilinin ardından bu kez de Oğuzhan Koç'un koronavirüse yakalandığını açıklandı.

  • Ünlü şarkıcı ve oyuncunun cumartesi gününden beri evinde karantinada olduğu öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Oğuzhan Koç kimdir?

Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985 tarihinde Erzincan, Refahiye'de Bahattin ve Kıymet Koç çiftinin ikinci erkek çocukları olarak doğmuştur. 13 Mart 1992tarihinde yaşanan Erzincan depreminin ardından ailesiyle Bursa'ya taşındı. Müzik eğitimi veren özel bir koronun (Ali Cengiz Çelenk Korosu) giriş sınavlarına katıldı ve kazandı. 8 yaşında Bursa Devlet konservatuarı hocalarıdan müzik eğitimi almaya başladı, 16 yaşına kadar devam etti. İlkokulun ardından Gazi Anadolu Lisesi'ne girdi, ortaokul ve lise hayatına orada devam etti. Henüz lisede olmasına rağmen grubuyla üniversite şenliklerinde konserler verdi. Ortaokul ve lisede amatör olarak tiyatro ile ilgilendi. Lisede sınıf arkadaşı oyuncu Eser Yenenler ile arkadaş oldu.

Ünlü komedyen koronavirüse yakalandı
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Ünlü komedyen koronavirüse yakalandı

  • Bir yıl İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okudu olmadı. 2005 yılında İstanbul'a geldi, Eser Yenenler'in yanına yerleşti. Grup kurdu çeşitli yerlerde müzik yaptı, şarkı söyledi. İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümünde okumaktadır.

BKM'de adını duyurdu

2007 yılı ağustosunda BKM Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılındaYılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde oynadı. "Çok Güzel Hareketler Bunlar" komedi programında oynadı. Oğuzhan Koç, "Çok Güzel Hareketler Bunlar" isimli komedi programında sergilediği oyunculuk performansına müzik yeteneğini de ekleyerek kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

  • Oğuzhan Koç, şarkıcı Ferhat Göçer'e söz ve müziği kendisine ait olan "Gül ki Sevgilim" adlı şarkıyı vermiştir. 2009 yılındaki Gülben Ergen'in "Uzun Yol Şarkıları" albümündeki "Giden Günlerim Oldu" şarkısı da Oğuzhan Koç'a aittir.

Kabus devam ediyor: İşte koronavirüse yakalanan ünlüler
FOTOĞRAF 13
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NİLGÜN BELGÜN <br> <br> Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Nilgün Belgün'ün (67), Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Annesi Nilgün Belgün'ün sağlık durumu hakkında Snob Magazin'e konuşan Oylum Seçin, Annemin Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin ifadelerini kullandı.
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ARDA TURAN <br> <br> Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere ifadelerini kullandı.
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İREM DERİCİ <br> <br> Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin tat ve koku alma duyusunu kaybedince hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdığı öğrenildi. Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.
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MACİT SONKAN <br> <br> Son olarak Hercai adlı dizide rol alan usta oyuncu Macit Sonkan'ın coronavirüse yakalandı. Haber Türk'ün haberine göre; Sonkan'ın corona virüs test sonucu pozitif çıkınca tüm ekibe test yapıldı ve hepsi negatif çıkınca çekimlere devam edildi. Usta oyuncu Macit Sonkan da Mardin'de özel bir hastanede tedaviye alındı.
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AYŞENİL ŞAMLIOĞLU <br> <br> 64 yaşındaki usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu coronaya yakalandı. Geçmiş olsun mesajlarına Twitter hesabından açıklama yaparak cevap veren oyuncu, “Tüm geçmiş olsun dileklerine yürek dolusu teşekkürler tek tek yazamıyorum bağışlayın, sevgiler” dedi.
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BİROL NAMOĞLU <br> <br> Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu corona virüse yakalandığını Instagram hesabından açıkladı. Namoğlu, Yaptırdığım test sonrası Covid-19'a yakalandığımı öğrendim. Şimdilik hafif ağrılar ile devam ediyor. Az önce filyasyon ekibi geldi, ilaçları bıraktılar. İzoleyim. Tüm hastaların bir an evvel iyileşmesini umuyorum. Aylardır dikkat eden biri olarak bir şekilde enfekte oldum. Kendinize dikkat edin ifadelerini kullandı.
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ESER YENENLER <br> <br> Eser Yenenler corona virüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eşi ikinci çocuğuna hamile olan bir çocuk babası Yenenler'in İstanbul'daki evinde olduğu belirtildi. Çıkan haberlerin ardından Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiriyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit'te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum, daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim dedi.
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IRMAK ÜNAL <br> <br> Irmak Ünal Instagram hesabından corona virüse yakalandığını açıkladı. İşte Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları: Corona virüs ile boğuşuyorum son dört gündür. 'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum. Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum'da tam bir izolasyon temposunda yaşadım. Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlanda çok dikkatliydim. Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor. Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim.
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REYNMEN <br> <br> Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gerçek ismi Yusuf Aktaş olan Reynmen sosyal medya hesabından paylaştığı hikaye bildiriminde: “Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim” dedi. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Reynmen,İğrenç, kötü hissediyorum. Hasta gibiyim ama değil gibiyim. İlginç bir şey. Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip testlerini yaptırsınlar. Sonuç olarak ben de bunu birinden kaptım, içimde üretmedim. Herkes dikkat etsin dedi.
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ALİNA BOZ <br> <br> Alina Boz yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Oyuncu, Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim dedi.
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KUBİLAY AKA <BR> <BR> Kubilay Aka, kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili olarak esprili bir açıklama yaparak, Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor dedi.
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DİLAN ÇITAK TATLISES <br> <br> İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır diyerek coron virüse yakalandığını duyurmuştu. 30 yaşındaki şarkıcı, durumuyla ilgili bir paylaşım yaparak takipçilerine içini döktü: “Her şeyi olduğu gibi sahnede olup şarkı söylemeyi çok özledim. Şimdilik koklayabilme, tat alabilme ve hayatta kalmayı halledelim de...”
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ALTAY <br> <br> Şarkıcı Altay, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.Sosyal medya hesabından kötü haberi duyuran ünlü şarkıcı Evimde izole oldum dedi.
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