Oraya bile sıçradı: Amazon ormanlarında yaşayan kabilede koronavirüs vakası çıktı

Dünyanın her yerini saran koronavirüs Brezilya'nın Amazon ormanlarına da sıçradı. Amazon ormanlarından Yanomami kabilesinde koronavirüs vakası görüldü. Brezilyalı yetkililer 15 yaşındaki çocuk hastanın Boa Vista'daki bir hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta, hastalıklara karşı savunmasız olabilen toplumun salgınla tanışmasının "endişe verici" olduğunu ifade etti. Bakan, özellikle dış dünyayla teması asgaride olan toplumlarla ilgili üç kat daha fazla dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Brezilya 800 bin kabile mensubuna ev sahipliği yapıyor. Amazon ormanlarındaki yerli halk dünyanın geri kalanının bağışıklık geliştiriği mikroplara karşı daha savunmasız durumda.