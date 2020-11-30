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Koronavirüs Pandemi hastanesinde görev yapıyordu 2 çocuk annesi hemşire koronavirüse yenik düştü
TÜRKİYE

Pandemi hastanesinde görev yapıyordu: 2 çocuk annesi hemşire koronavirüse yenik düştü

Pandemi hastanesinde görev yapıyordu: 2 çocuk annesi hemşire koronavirüse yenik düştü

Konya’da pandemi hastanesinde görev yapan 2 çocuk annesi hemşire Selver Kuşçu Ünal (36), koronavirüse yenik düştü.

Haber Merkezi DHA
Hemşire Selver Kuşçu.
Hemşire Selver Kuşçu.

Konya'daki pandemi hastanelerinden biri olan Beyhekim Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire Selver Kuşçu Ünal, 11 Kasım’da koronavirüse yakalandı. Kronik astım hastası olan Ünal, görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Bir anda durumu ağırlaşan Ünal, 22 Kasım günü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 13 yıllık sağlık çalışanı Selver Kuşçu Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BAŞSAĞLIĞI

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmek Koç yayınladığı başsağlığı mesajında, "Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ebe/hemşire olarak görev yapan mesai arkadaşımız Selver Kuşçu Ünal’ın Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim” ifadeleri kullanıldı.

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