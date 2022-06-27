Pekin’de 'sıfır kovid politikasında beş yıl daha' açıklaması paniğe neden oldu

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin Komünist Parti Pekin Sekreteri Cai Qi adına yayımlanan açıklamada, “Gelecek beş yıl boyunca Pekin, aralıksız bir şekilde epidemi önleme ve kontrolünün normalleştirilmesini benimseyecek” ifadeleri yer aldı.

Açıklama ilk olarak Pekin basınında, daha sonra da diğer devlet bağlantılı basın organlarında yayımlandı. Sosyal medyada yayılan açıklamadan kısa süre sonra “5 yıl” ifadesi çıkartıldı.

Çin'de yetkililer, Devlet Başkanı Şi Cinping'in emriyle “sıfır Covid politikasına” bağlılıklarını sık sık dile getirmişlerdi.

Pekin sakinleri, yapılan açıklamaya tepkilerini sosyal medya uygulaması Weibo'da gösterirken bir kullanıcı “Çin'den kaçma zamanı” yazdı.

Açıklamadaki “beş yıl” ifadesine ilişkin çeşitli soru işaretleri oluştu. Yetkililer konuda henüz açıklama yapmazken bazıları “beş yıl” ifadesinin hükûmet açıklamlarında sık kullanıldığını ancak Covid durumunda öngörülen takvim olduğunu belirtti.

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Dünya genelinde Omicron varyantına rağmen Covid kısıtlamaları kalkarken Çin'in şehirlerinde bölgesel dalgalara karşı sıkı önlemler alınmaya devam ediyor. Başkent Pekin ve Çin'in ekonomi merkezi olarak bilinen Şangay son aylarda sık sık kapanma önlemleri almak zorunda kaldı.

Covid-19 salgını ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Vuhan, salgının başlangıcında sıkı bir karantina sürecine girerek virüsü kontrol altına almayı başarmıştı. Çin, salgının basından bu yana en sert Covid önlemlerini uygulayan ülkelerden biri oldu.