Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Prof Dr Tanrıkul Somon balığının koronavirüs taşıyıcısı olduğuna dair bilimsel kanıt yok
TÜRKİYE

Prof. Dr. Tanrıkul: Somon balığının koronavirüs taşıyıcısı olduğuna dair bilimsel kanıt yok

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul, kamuoyu ve sosyal medyada somon balığının yeni tip koronavirüs bulaştırdığına ilişkin yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Prof. Dr. Tanrıkul, geçen hafta Çin'in başkenti Pekin'de yükselişe geçen Kovid-19 vakalarının çıkış noktası olarak Xinfadi gıda pazarının açıklandığını, somon kesme tahtasında virüse rastlanmasının ardından bazı kaynakların hastalığın yayılma alanı olarak somon balığıyla ilişkilendirmeler yaptığını ifade etti.

  • Kamuoyunda ve sosyal medyada yapılan bu açıklamaların insanlarda paniğe yol açtığını belirten Tanrıkul, "Bölgede gerçekleştirilen çalışmalarda gıda pazarının birçok noktasında Kovid-19 virüsü tespit edilmiş. İthal somon balığı pazara giriş yapmadan çok önce virüsün ortamda yayılmış olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Tanrıkul, "Somon balığının Kovid-19 taşıyıcısı olduğuna dair bilimsel bir kanıt yok" diye konuştu.

Koronavirüsün tutunmasını sağlayan spesifik viral reseptörlerin sadece memeli canlılarda bulunduğunu balıklarda bulunmadığını vurgulayan Tanrıkul, şu görüşlerini paylaştı:

"Soğuk kanlı bir canlı olan balıklarda SARS-CoV-2 virüsünden kaynaklanan hastalık bildirilmemiştir. Virüsün gıdadan veya gıda paketinde bulaştığına ilişkin de bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Bu nedenle virüsün direkt olarak somon balığından bulaşması muhtemel olmayıp, enfekte insanlar aracılığıyla ortama girmiş olması olasıdır. Uluslararası balık ticaretini ve tüketimini etkileyen bu söylenti doğru değildir."

Bilim insanları açıkladı: Koronavirüs havuzdan bulaşmaz
KORONAVİRÜS
Bilim insanları açıkladı: Koronavirüs havuzdan bulaşmaz

İyileşen sıraya girdi: 4 bin 643 kişi plazma bağışladı
KORONAVİRÜS
İyileşen sıraya girdi: 4 bin 643 kişi plazma bağışladı
Abone Ol Google News
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

Bakan Selçuk, öğrenci, öğretmen ve velilere seslenecek.
Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

​Van'da işçilere hain saldırıyı düzenleyen teröristler öldürüldü.
Kilosu 5 bin lira

Siparişlere yetişemiyor, 6 ülkeden talep var.

Maratonda ikinci gün: Öğrenciler, YKS'de ter döküyor.

Sınava geç kalarak 'akraba kurbanı oldum' demişti ama...

​Sağlıklı turizm ilkesiyle doğayla iç içe, kalabalıklardan uzak alternatif turizm politikaları geliştiriyor.

İlk dersi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verecek.

​Sosyal medyada yapılan açıklama paniğe yol açtı.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çatışma çıktı.

​Erzurum'da ceset torbaları üretiliyor.

Sınava 7 dakika kala yardım istedi, polisler kayıtsız kalmadı.

​Binlerce ölü balık göl kıyısına vurdu.

​Bloomberg: Macron'un hesabı Libya değil, Doğu Akdeniz.
Bir çöküşün hikayesi

Bir çöküşün hikayesi

​Eskişehirspor artık 2. Lig'de mücadele edecek.

YKS nedeniyle 81 ilde uygulanıyor.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Muğla'nın beyaz mermeri 60 ülkeye ihraç ediliyor.
Düzce'de kuyudan çıkan su alev alev yanıyor
Gündem

Düzce'de kuyudan çıkan su alev alev yanıyor

Düzce'nin Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan bir çiftlik evinin bahçesindeki kuyudan akan su çakmak çakıldığında yanmaya başlıyor. Yanan su görenleri hayrete düşürürken, çiftlikte bulunanlar üzerine yemek pişirebiliyor.
Belediye başkanı 'Utanıyoruz' diyerek videosunu paylaşmıştı: Yola dökülen betonu tahrip eden kadına soruşturma
Gündem

Belediye başkanı 'Utanıyoruz' diyerek videosunu paylaşmıştı: Yola dökülen betonu tahrip eden kadına soruşturma

Giresun'un Eynesil ilçesinde evine çıkan bozuk yola beton dökülmesi isteği yerine getirilmeyen 70 yaşındaki Fadime Çetinkaya, belediye ekiplerinin Gümüşçay Mahallesi yoluna döktüğü betonu kazma ile bozdu. Belediye ekipleri o anları kayda aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, görüntüleri sosyal medya hesabından “İlçemizde böyle insanların olmasından, ilçemizin bir adım ileri gitmesini istemeyen bu sığ düşünceli insanlardan utanıyoruz. Yıllardır yapılmayan, yapılamayan yolu 3 günde çalışma arkadaşlarımız canla başla çalışıp bitiriyorlar, mükafatı ne mi? İşte bu" sözleriyle paylaşmıştı. Çetinkaya ise ''Belediye başkanı gelecekti, bizimle dalga geçermiş gibi gelmedi. Daha sonra tansiyonum mu yükseldi bilmiyorum kendimi kaybettim. Aldım kazmayı gittim betonlarını bozdum'' sözleriyle kendisini savundu.
Amasya'da kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor: 6 ülkeden sipariş aldı
Gündem

Amasya'da kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor: 6 ülkeden sipariş aldı

Amasya'da arıcılık yapan Halit Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha çok rağbet gören, kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor. Arıcılık yapan Halit Çelebi, "Çin'in koronavirüs sonrasında üretimde sıkıntıya girmesiyle yurt dışından daha çok istek geldi. İtalya başta olmak üzere 6 ülkeden sipariş aldık, bazı ülkelere test ürünleri gönderdik" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.