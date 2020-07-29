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Koronavirüs Rizeden inanılmaz görüntüler Köpüklü, horonlu korona partisi
TÜRKİYE

Rize haberleri: Koronavirüse rağmen köpük partisi yaptılar

Rize'den inanılmaz görüntüler: Köpüklü, horonlu korona partisi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hala etkilerini sürdürürken, Rize'den şoke eden görüntüler geldi. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen Çayeli ilçesinde düzenlenen köpük partisinde sosyal mesafe kuralları ve maske takma zorunluğu hiçe sayıldı. Dip dibe horon tepip eğlenen vatandaşların görüntüleri endişe yarattı.

Haber Merkezi DHA
Plaja gelen misafirlerin horon oynamasına izin verdikleri gerekçesiyle işletme sahiplerine idari para cezası uygulandı.
Plaja gelen misafirlerin horon oynamasına izin verdikleri gerekçesiyle işletme sahiplerine idari para cezası uygulandı.

Salgına rağmen Rize'de düzenlenen parti 'bu kadarına da pes' dedirtti. Yerel haberlere göre; Pandemi Kurulu’nun aldığı tedbirler kapsamında, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı sosyal mesafe ve maske kurallarını gözardı eden işletmelere yönelik denetim ve kontroller sürüyor. Yapılan denetimlerde, Çayeli ilçesinde bir plajda sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak köpük partisi verip, horon oynatıldığı tespit edildi.

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  • Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan ve toplum sağlığını hiçe sayarak, köpük partili aktiviteler organize edip, plaja gelen misafirlerin horon oynamasına izin verdikleri gerekçesiyle işletme sahiplerine idari para cezası uygulandı.

Bağcılar'da sokaklarda 'Koronaya selam' partileri yapılıyor
OYNAT 01:00
Bağcılar'da sokaklarda 'Koronaya selam' partileri yapılıyor
Bağcılar'da zaman zaman bir araya gelen gençler koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek sokak ortasında parti verdi. Maske takılmayan, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan sokak partilerini gençler sosyal medya hesaplarında 'Koronaya selam partiye devam', 'Korona partisi' notlarıyla paylaştı.

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"Halkımızın sağlığını önemsiyoruz"

İşletmeye kesilen ceza ile ilgili açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber “Kent genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ve sahil kesimlerinde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarımıza sıklıkla devam ediyoruz. Pandemi sürecinin yaşandığı şu günlerde halkımızın sağlığını korumak, bulaş riskini en aza indirmek için büyük çabalar harcıyoruz. Tüm bu çabamıza rağmen kurallara hiçe sayan işletmelere de gerekli idari para cezaları uyguluyoruz ve bundan sonra da tespit edeceğimiz ihmallere hiç müsahama göstermeden gerekli yaptırımları uygulayacağız. Çünkü biz halkımızın sağlığını önemsiyoruz” dedi.

Vaka sayısının arttığı Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
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Konya'da, son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandı.
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Son verilere göre günde yaklaşık 150-200 kişiye koronavirüs tanısı konuyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Konya'daki artan hasta sayısına dikkat çekti.
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Buna rağmen kent merkezindeki en işlek noktalardan biri olan Zafer Meydanı'nda birçok kişinin maske takmadığı, maskesini çenesine kadar indirdiği ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
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Maske takmayan bazı vatandaşlar ise çeşitli bahanelerle maske takmadıklarını belirtti.
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Konya'da vaka sayısındaki artış nedeniyle tedirgin olduklarını belirtenler ise Kimse kurallara uymuyor. Bizim maskemiz takılı olmasına rağmen gezerken tedirgin oluyoruz. İnsanlar biraz daha dikkatli olmalı...
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Bayramda da misafirliğe gitmeyip, misafir kabul etmeyeceğiz. Bu sene bayramlar böyle geçsin. İnsanların sağlığı daha önemli dedi.
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Vaka sayısının arttığı Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
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Vaka sayısının arttığı Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Konya'da, son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışa karşın maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Son verilere göre günde yaklaşık 150-200 kişiye koronavirüs tanısı konuyor.

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