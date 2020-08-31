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Koronavirüs Rusyanın geliştirdiği Sputnik V aşısı için tarih verdi Kasım-aralık ayı içerisinde başlıyor
DÜNYA

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı için tarih verdi: Kasım-aralık ayı içerisinde başlıyor

Rusya tarafından geliştirilen aşının kullanımı kasım-aralık ayı içerisinde başlıyor. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, yüksek rikli grupların toplu aşılanmaları için sürecin netleşmeye başladığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşının kasım-aralık aylarında halka vurulmaya başlanacağını bildirdi. Bakan Muraşko, aşıların Rusya'nın farklı bölgelerine olan sevkiyatın eylül ayında başlanacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı
KORONAVİRÜS
Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı

Aşı zorunlu değil, isteğe bağlı


Moskova yönetimi, koronavirüse karşı aşı yaptırmanın zorunlu olmadığını, isteğe bağlı olduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitri Peskov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, aşının yapılmasının isteğe bağlı olacağını söylerken, kendisi koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatmış olduğu için aşı olmayacağını ifade etmişti.

Rusya'da koronavirüs aşısı ve fiyatının açıklanmasının ardından gelen istifa: Tüm etik kurallar çiğnendi
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Rusya'da koronavirüs aşısı ve fiyatının açıklanmasının ardından gelen istifa: Tüm etik kurallar çiğnendi

Putin, 11 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Rusya’da, dünyada koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı.

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