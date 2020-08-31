Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı için tarih verdi: Kasım-aralık ayı içerisinde başlıyor

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Van'da Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi: İlk kez burada karşılaşıldı

Van'daki Çavuştepe Kalesi'nde üç yıl önce başlatılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan nekropol alanıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Buranın işlevini, ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Gizemini hala koruyor. Urartuların ölü gömme adetleriyle ilgili sürekli yeni veriler karşımıza çıkıyor" dedi. Çavuşoğlu, "Yönetici sınıfa ait olduğunu düşündüğümüz bir mezar geleneği daha bulduk. Bu mezar şekliyle ilk kez burada karşılaşıldı. Urnenin başına dikili taş konulması da çok ilginç. Mezarın başına taş dikme geleneği, Urartu mezar mimarisinde de ilk defa karşılaştığımız bir durum" ifadelerini kullandı.