Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öğretmenlerin aşı oranını açıkladı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öğretmenlerin aşı oranını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öğretmenlerin aşı oranını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?" ifadelerini kullandı.

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