Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Aşılarımızı getiren uçak Pekin Havalimanından havalandı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Aşılarımızı getiren uçak Pekin Havalimanından havalandı

Sağlık Bakanı Koca Çin'den gelecek aşılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların ilk bölümünü getiren uçağın, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandığını bildirdi.

Koca, Twitter'daki hesabından, Çin'den gelecek aşılara ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz.

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