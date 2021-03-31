Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu sonrası açıkladı: Mutasyon virüs 81 ilde tespit edildi

Hayat

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Nişantaşı'nda saldırıya uğradı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı. Çıtak saldırıyı yara almadan atlatırken burada çalışan bir kişi kafasından yaralandı. Çıtak Harbiye Polis Merkezi'ne gelerek şikayetçi oldu.