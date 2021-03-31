Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu sonrası açıkladı Mutasyon virüs 81 ilde tespit edildi
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu sonrası açıkladı: Mutasyon virüs 81 ilde tespit edildi

Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu sonrası açıkladı: Mutasyon virüs 81 ilde tespit edildi

Sağlık Bakanı Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, İngiltere varyantının 81 ilde 180 bin 448 örnekte, Güney Afrika varyantının ise 11 ilde 169 örnekte tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu sonrası açıkladı: Mutasyon virüs 81 ilde tespit edildi
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası sosyal medya üzerinden yazılı açıklamada bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantısında virüsün yeni varyantları, aşı konusundaki son gelişmeler ve aşıyla bağışıklama hedefiyle birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyini ele aldık.

İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı 2 ilde 4 örnekte, California- New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir.

Aşılamada yeni tedarik kaynaklarımız var. Yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız.

Hedefimiz haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır."

Ayrıntılar geliyor...

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