Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu sonrası açıkladı: Mutasyon virüs 81 ilde tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası sosyal medya üzerinden yazılı açıklamada bulundu.
Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantısında virüsün yeni varyantları, aşı konusundaki son gelişmeler ve Aşıyla Bağışıklama hedefiyle birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyini ele aldık. Aşıyla bağışıklama hedefini, virüsünse gücünü koruduğu gerçeğini hatırlatma gereği duyuyoruz. pic.twitter.com/2jFnWIhpoI
Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantısında virüsün yeni varyantları, aşı konusundaki son gelişmeler ve Aşıyla Bağışıklama hedefiyle birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyini ele aldık. Aşıyla bağışıklama hedefini, virüsünse gücünü koruduğu gerçeğini hatırlatma gereği duyuyoruz. pic.twitter.com/2jFnWIhpoI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2021
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantısında virüsün yeni varyantları, aşı konusundaki son gelişmeler ve aşıyla bağışıklama hedefiyle birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyini ele aldık.
İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı 2 ilde 4 örnekte, California- New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir.
Aşılamada yeni tedarik kaynaklarımız var. Yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız.
Hedefimiz haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır."
Ayrıntılar geliyor...