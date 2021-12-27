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TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca İtalyan mevkidaşıyla görüştü: İki ülke halkını ilgilendiren sonuçlar ele alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ile salgının etkileri, aşı politikası, veri paylaşımları ve iki ülke arasındaki seyahat konularında telefonda görüştü.

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Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Koca İtalyan mevkidaşıyla görüştü: İki ülke halkını ilgilendiren sonuçlar ele alındı
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalyan mevkidaşı Speranza ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede; salgının etkileri, aşı politikası, veri paylaşımları ve iki ülke arasındaki seyahat konuları masaya yatırıldı

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

  • "İtalya Sağlık Bakanı Sayın Roberto Speranza ile bir telefon görüşmesi yaptık. Küresel salgının etkileri, aşı politikamızla geldiğimiz nokta, düzenli veri paylaşımı, mücadelede gösterilen başarının iki ülke halkını seyahat açısından ilgilendiren sonuçlarını ele aldık."

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