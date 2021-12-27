Sağlık Bakanı Koca İtalyan mevkidaşıyla görüştü: İki ülke halkını ilgilendiren sonuçlar ele alındı

Ekonomi

'İndirim' çağrısına Eriş Yem'den destek: 80 TL'yi bulan indirim yaptı

MÜSİAD, iş dünyasını fiyatlarda indirim yapmaya davet etmiş, biz de Yeni Şafak olarak, fiyatlarını aşağı yönde revize eden firmaları haber yapıp kendilerine tanıtım katkısında bulunacağımızın sözünü vermiştik. Bu çağrıya Eriş Yem'den destek geldi. 19 TL'lik yeni bir indirim daha yapan firma, fiyatları toplamda 80 lira düşürdü.