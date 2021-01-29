Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaşlarımızın sayısı 128e yükseldi
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaşlarımızın sayısı 128’e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaşlarımızın sayısı 128’e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca mutasyon tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtirken, "Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada mutasyon tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

  • 128'E YÜKSELDİ
  • Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden birinin virüsün mutasyonlu varyantı olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca ayrıca, "Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir." açıklamalarında da bulundu.

Koronavirüs haritasında sevindirici gelişme: Şehirler tek tek yeşile dönüyor
FOTOĞRAF 53
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Türkiye genelinde neredeyse bütün şehirlerin haritası kırmızıdan yeşile dönmeye başladı. İşte Türkiye'deki şehirlerin tek tek koronavirüs yoğunluk haritası...
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Koronavirüs haritasında sevindirici gelişme: Şehirler tek tek yeşile dönüyor
Türkiye geneli şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritasının son hali belli oldu. Ortaya çıkan tablo umut verici. Neredeyse bütün şehirlerin haritası kırmızıdan yeşile dönmeye başladı. İşte Türkiye'deki şehirlerin tek tek koronavirüs yoğunluk haritası...

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