Sağlık Bakanı Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaşlarımızın sayısı 128’e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada mutasyon tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü.
Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 29, 2021
- 128'E YÜKSELDİ
- Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden birinin virüsün mutasyonlu varyantı olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca ayrıca, "Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir." açıklamalarında da bulundu.