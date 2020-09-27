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Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Sizden tek isteğimiz şu, maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Tek isteğimiz, maske ve mesafe ile kendinizi korumanız

Sağlık Bakanı Koca: Sizden tek isteğimiz şu, maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son haftalarda operasyon ölçeğini büyüttüklerini belirtti. Koca, "Sizden tek isteğimiz şu; maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

  • "Ne yapıyoruz, ne istiyoruz? Son haftalarda operasyon ölçeğimizi büyüttük. Temaslı taramasında daha da etkiniz. Test sayılarımızı artırdık. Tedaviyi erkenden başlatıyoruz. Yerel tedbirler uyguluyoruz. Sizden tek isteğimiz şu: Maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız."

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