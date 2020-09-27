Sağlık Bakanı Koca: Tek isteğimiz, maske ve mesafe ile kendinizi korumanız Sağlık Bakanı Koca: Sizden tek isteğimiz şu, maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son haftalarda operasyon ölçeğini büyüttüklerini belirtti. Koca, "Sizden tek isteğimiz şu; maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız" dedi.

Haber Merkezi 27 Eylül 2020, 12:04 Son Güncelleme: 27 Eylül 2020, 12:09 DHA