Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocadan aşı sevkiyatı açıklaması Bu sabah elimizde olacak
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca'dan aşı sevkiyatı açıklaması: Bu sabah elimizde olacak

Sevkiyatı devam eden aşılarla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Koca, gelecek aşıların ikinci bölümünün bu sabah itibariyle ülkemize ulaşmış olacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, gelecek aşıların ikinci bölümünün bu sabah itibariyle ülkemize ulaşmış olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sevkiyatı devam eden aşılarla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümünün geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaştığını belirten Bakan Koca, "Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek." ifadelerini kullandı.

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