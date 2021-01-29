Sağlık Bakanı Koca'dan aşı sevkiyatı açıklaması: Bu sabah elimizde olacak

Kumar oynarken yakalanıp 'koronaya inanmıyorum' diyen adama polisten tepki: İnanman için illa ailenden birinin ölmesi mi lazım

Esenyurt'ta bir iş yerinde yasak olmasına rağmen sosyal mesafesiz ve maskesiz kumar oynayan 18 kişiye toplam 62 bin 442 lira ceza yazıldı. Ceza yazılan bir vatandaş ise daha önce de 3 kez pandemi sürecinde eğlenceden dolayı kendisine ceza yazıldığını iddia ederek, 'Koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri ben bu ortayım, hasta olmadım' dedi. Vatandaşın sözlerine tepki gösteren polis memuru: 'Koronavirüsten abimi kaybettin, yeğenimi kaybettim. Yüz binlerce insan ölüyor sen kalkıyorsun koronavirüse inanmıyorum diyorsun. İnanman için illa ailenden birinin ölmesi mi lazım' ifadelerini kullandı.