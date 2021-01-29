Sağlık Bakanı Koca'dan aşı sevkiyatı açıklaması: Bu sabah elimizde olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sevkiyatı devam eden aşılarla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.
İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek.
İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 28, 2021
İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümünün geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaştığını belirten Bakan Koca, "Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek." ifadelerini kullandı.