Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocanın Kovid-19 aşılamasında başlattığı kampanyaya destek için sağlık müdürleri de kolları sıvadı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca'nın Kovid-19 aşılamasında başlattığı kampanyaya destek için sağlık müdürleri de 'kolları sıvadı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz." mesajıyla başlattığı kampanyaya il sağlık müdürleri de paylaşımlarıyla destek veriyor. Bakan Koca'nın başlattığı kampanyaya ilk destek Ordu ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden geldi. Samsun’un ardından kampanaya destek tüm Türkiye’ye yayıldı.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanı Koca’nın Kovid-19 aşılamasında başlattığı kampanyaya ilk destek Karadeniz’den
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada kampanya için hazırlanan kamu spotunu, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştı. Bunun ardından il sağlık müdürleri de sosyal medya hesaplarından bu kampanyaya destek verdi. Türkiye’de ilk destek ise Karadeniz’den geldi. Ordu’nun ardından Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç da kampanyaya destek verdi. Müdür Oruç sosyal medyada videolu olarak paylaştığı mesajda, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın mesajını Samsun olarak aldık ve yeniden normalleşmesi için kollarımızı sıvadık. Aşı çalışmalarına hız verdik" dedi.

Samsun’dan çıkan destek daha sonra Kayseri, İzmir, Balıkesir, Bursa İl Sağlık Müdürleri ile devam etti.

Bakan Koca'nın Kovid-19 aşılamasında başlattığı kampanyaya destek için sağlık müdürleri de "kolları sıvadı"


İl sağlık müdürleri, yaptıkları paylaşımlarda mevkidaşlarına da çağrıda bulundu.

Kampanyaya katılan Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, paylaşımında, normalleşmeye dönebilmek amacıyla "kolları sıvadıkları" mesajını verdi. Keskin, mesajında "Edirne siz de kolları sıvadınız mı?" diye sordu.

Bunun üzerine Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, paylaşımında, hedeflerinin en kısa sürede aşılamaları gerçekleştirmek olduğuna işaret etti.

Yıldırım, "Edirne olarak Sağlık Bakanımızın mesajını aldık. Eski normallere dönebilmek için biz de kolları sıvadık. Hedefimiz vaka sayılarının azaldığı Edirne'mizde Bakanlığımızca belirlenen yaş ve risk gruplarını en kısa zamanda aşılamak." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Çanakkale siz de hazır mısınız?" diyerek Çanakkale İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı'yı kampanyaya katılmaya davet etti.

Abone Ol Google News
İlk ziyaretçisi gazeteciler oldu

İlk ziyaretçisi gazeteciler oldu

​İstanbul'un en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi bugün açıldı.
Tramvay yolunda kaza

Tramvay yolunda kaza

Seferler aksadı, yolcular yürüdü.
Terör örgütü PKK yandaşları Brükselde Türkiyedeki operasyonlar durdurulsun diye gösteri yaptı

MİT'in operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

​Çamlıca Kulesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Kan bağışları azaldı

Kan bağışları azaldı

Koronavirüs geçiren ve aşı olanlar da bağışta bulunabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.