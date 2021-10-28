Sahte PCR testi hazırlayan çeteye iddianame: 15 şüpheliye bir yıldan 39 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 18 sayfalık iddianamede, olayın bir ihbar sonucu ortaya çıktığı kaydedildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği'ne 24 Şubat'ta "Sahte Kovid raporu düzenlemekte bu düzenlendiği raporları yurt dışına hava yoluyla gitmekte olan yabancı uyruklu şahıslara 150 dolar karşılığında satmakta, bu belgeler dijital olarak telefon da kayıtlıdır. Telefonu incelediğinizde görebilirisiniz. Bu belgeleri de ikamet adresinde düzenlemekte evine baskın yaptığınızda belgeleri bulabilirsiniz. Bu adreste ismini bilmediğim Gürcistan uyruklu bir şahısta aynı işi yapmaktadır" şeklinde bir ihbar geldi.

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İddianamede, ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yapılan Fatih'te Suriye uyruklu şüpheli Mohamad Baderuldın Tawoz'un bulunmuş olduğu evde yapılan aramada, 85 adet test kiti ve 300 adet ucu pamuklu tahta test kiti bulunan klipsli poşet, 1 adet soğutucu kutu, sim kart, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildiği anlatıldı.

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Şüphelinin el konulan dijital materyallerin kendisine ait olduğunu, turizm acentalarına bilet kestiğini, bilet kestiği yabancı uyruklu kişilere ait Kovid-19 test raporları bulunduğunu ve bu test raporlarını Beyoğlu'nda ikamet eden Nugzar isimli şahıstan aldığını ifade ederek çete lideri Nuzgar Merkuladze'nin ismini verdi. Bunun üzerine şüpheliler Nugzar Merkuladze ve Erdinç Filizoğlu'nun gözaltına alındıkları belirtildi.

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SAĞLIK BAKANLIĞI AMBLEMİNİ KULLANMIŞLAR

İddianamede şüpheliler Nugzar Merkuladze, Erdinç Filizoğlu ve Ahmet Metin Lebut'un sahte Kovid-19 Reverse Transkriptaz PCR test sonuçlarını gösteren belgeleri hazırlayıp talepte bulunan kişilere ücret karşılığında verme konusunda fikir birliğine vardıkları ve bu amaçla örgüt kurdukları anlatıldı.

Örgütün faaliyetlerinin şüpheli Nugzar Merkuladze'nin yönlendirmesiyle Erdinç Filizoğlu, Ahmet Metin Lebut tarafından kurulan internet siteleri aracılığıyla yürütüldüğü belirtildi. İddianamede, dehalaboratuvar.com adlı internet sitesi üzerinden Sağlık Bakanlığının amblemi bulunan karekodlu "Deha Laboratuvar Mikrobiology Department" ve "TC Ministry of General Directorate of Public Health İstanbul Şişli Clinical Microbiology Laboratory" ibareli Uzman Doktor Hatice Korkmaz adına sağlık kuruluşunda düzenlenmiş izlenimi veren belgeleri, kimi zamanda yetkilisinin mağdur Hakan Kaya olduğu test yapma konusunda resmi olarak yetkilendirilen Cihangir Laboratuvar isimli sağlık kuruluşuna ait bir şekilde temin ettikleri, orijinal belge üzerinde değişiklikler yapıp sahte olarak düzenledikleri belgeleri, talepte bulunan ve yurt dışına seyahat edecek olan kişilerin isimlerini yazarak ilgili kişilere ücret karşılığı verdikleri kaydedildi.

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KENDİSİNİ DOKTOR OLARAK TANITMIŞ

Şüphelilerin bir organizasyon dahilinde hareket ettikleri, test yapma konusunda yetkili oldukları izlenimi verilmek için şüpheli Mohamad Baderuldın Tawoz'un kendisini doktor olarak tanıttığı ve beyaz önlük giyip test kitleriyle seyahat edecek kişilerden numuneler aldığı, bu kişilerin pasaport ve kimlik bilgilerini örgüt yöneticilerine gönderdiği, daha sonra kendisine gönderilen sahte olarak oluşturulmuş negatif PCR test sonucu gösterir orijinal raporlarla aynı niteliğe sahip sahte raporları irtibatlı oldukları şüpheliler aracılığıyla yurtdışına seyahat edecek yolculara ulaştırıldığı, bunun karşılığında da para alıp haksız olarak menfaat temin ettikleri anlatıldı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, şüphelilerden Nugzar Merkuladze, Erdinç Filizoğlu ve Ahmet Metin Lebut’un "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Nitelikli dolandırıcılık" ile Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek" suçlarından 11’er yıl 8’er aydan 39’ar yıl 3’er aya kadar hapisleri istendi.

Şüpheliler Beyaz Filizoğlu ve Mohamad Baderuldın Tawoz’un "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Nitelikli dolandırıcılık" ile Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek" suçlarından 9 yıl 8’er aydan 35’er yıl 3’er aya kadar hapisleri istendi. Şüpheliler Mustafa Bahçeci, Shorena Dzındzıbadze, Yusuf Başkeser, Erkan Bayrak, Namık Aliev, Şeyhmus Yıldırım, Şeyhmus Demir, Ahmet Allaf, Abdo Alghazawı, Mouaz Shehadeh’in "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 1’er yıldan 2’şer yıla kadar hapisleri istendi. İddianame kabul edilirse şüpheliler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklar.