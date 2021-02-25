Sakarya'da düğün nikah ve spor salonu faaliyetleri 15 gün yapılmayacak

Vali Dağlı, daha önce görev yapan özel ekibin bu hafta itibariyle yeniden göreve başladığını söyleyerek Onlar yeniden bu hafta göreve başladılar. Fotoğraflamalar yapıyorlar. Emniyet müdürlümüzün ekiplerine bildirmek suretiyle yoğun kalabalıkların oluşmasını bu şekilde önlüyoruz. Onun katkısını biliyoruz biz. Onlar şu anda aktif olarak çalışıyor. İlçelerde de var aynı şekilde. Kaymakamlarımız tam zamanlı olarak görev başında bugün, yarın ve hafta sonu itibariyle ve onlar denetim ekiplerinin başındalar diye konuştu.