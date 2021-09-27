Sekiz kişilik aileden bir tek o koronaya yakalandı: Aşı yaptırmadığıma çok pişmanım

Hülya Başel, aylarca koronavirüs aşısı olmamak için direndi. 6 çocuğu ve eşi her defasında Hülya Başel'i aşı olmaya ikna etmeye çalışsa da bu çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Yaklaşık bir ay önce halsizlik ve burun akıntısı şikayeti başlayan Başel, koronavirüs şüphesi ile hastaneye başvurdu. PCR testi pozitif çıkan talihsiz kadının akciğer tomografisinde de virüs bulgularına rastlandı. Şikayetleri günden güne artan Başel, solunum sıkıntısı çektiği için yoğun bakım servisine alındı. 3 gün içinde entübe edilen ve toplamda 24 gün yoğun bakımda kalan Hülya Başel, zorlu tedavi sürecinin ardından odaya alındı. Halen solunum desteği ile tedavisi devam eden Başel, aşı karşıtlarına hasta yatağından seslendi.

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KORONAVİRÜS Aşı yaptırmayı reddetti koronanın pençesine düştü: Çok pişmanım

"YOĞUN BAKIMDA KALDIM BİR DAMLA SUYU BİLE ÖZLEDİM"

Aşı olmadığıma çok pişmanım diyerek sözlerine başlayan Hülya Başel, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Bütün ailem aşı oldu, ama ben aşı olmadım ve 'asla olmayacağım' diyordum. Sağdan soldan duyduklarımdan dolayı aşı olmak istemedim. Çocuklarım bana defalarca 'anne lütfen aşı ol' dediler. Eşim de çok söyledi ama ben aşı olmak istemedim. Bu yaşadıklarımdan sonra anladım ki kesinlikle aşı olmalıymışım. Çünkü çok zor şeyler yaşadım, 24 gün yoğun bakımda kaldım. Bir damla suyun tadını dahi çok özlemiştim. Rahat bir şekilde nefes almak istiyordum. Herkes lütfen aşısını olsun. 6 çocuğum var ve hepsi çok şükür iyi, aşılarını oldukları için onlara koronavirüs geçmedi. Ben ise çok ama çok pişmanım. Lütfen herkes aşılarını olsun. Şükür ki şimdi çok iyiyim."

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OYNAT 00:47 Aşı olmayı reddeden kızını Kovid-19'dan kaybeden baba: Aşınızı olun diye çok söyledim ancak cahillere inandı Bir süre önce Kovid-19'a yakalanan ve tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Lale Duran (26), Altınay Mahallesi'nde dün toprağa verildi. Evladını genç yaşta kaybetmenin acısını yaşayan baba Sefer Duran, kızının aşı karşıtlarından etkilendiğini ve koronavirüs aşısı yaptırmadığını söyledi.



Aşı karşıtlarına tepki gösteren Duran, 'Ben ve eşimle birlikte ailemizde 6 kişi bu virüse yakalandı. Hepimiz aşımızı olmuştuk ancak çocuğum aşı olmadı, aşısızdı. Ailemizde aşısız olan tek kişi Lale idi. Ama aşı olmadığı için Lale'miz bu savaşı kazanamadı. Kızım aşınızı olun diye çok söyledim ancak sosyal medyada kulaktan dolma, cahil kesim diyebileceğim kişilerin sözlerine inanarak aşı olmak istemedi ama sonucu kötü oldu. Lale'miz soldu. Başka kızlarımız da çocuklarımız da ölmesin. Buraya cenazeye veya taziyeye gelen arkadaşlarıma dostlarıma bütün herkese söyledim, aşınızı olun, ben bunun acısını yaşadım siz yaşamayın.' BiP'te paylaş

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"SOSYAL MEDYADAN ETKİLENDİ AŞI OLMAMA KONUSUNDA KARARLIYDI"



Hülya Başel'in kızı Merve Başel, annesinin sosyal medya, kulaktan dolma bilgiler ve arkadaş çevresinden etkilenip aşı olmak istemediğini belirterek, "Annemde ilk belirtiler halsizlikle başladı. Grip belirtisi çok fazla yoktu, biraz öksürük yaşandı, sonrasında ateşlenme başladı. Bizim için hayati risk arttı. Hastaneye getirdik ve tomografide ciğerlerinde bulgulara rastlandı. Biz ailecek düzenli olarak koronavirüs aşılarını takip etmiştik. Babamız aşı olmamızı destekledi. Annem ise aşı olmama konusunda kararlıydı. Sosyal medya, kulaktan dolma bilgiler ve arkadaş çevresi nedeniyle aşı olmamaya karar verdi. Bunlardan çok etkilendi ve bizi dinlemedi. Hastalığa yakalandığında ise koronavirüse yakalandığını ve yaşadıklarını anlattık. Kendisi şaşıran gözlerle bize baktı. Çok zorlu bir süreçti ve bu yaşadıkları nedeniyle kendisi de çok pişman. Bunu yaşadıktan sonra insanlara aşı olmaları konusunda biz de destek olmaya başladık" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 9 Müzisyen Marcus Birks, koronavirüs aşıları konusunda şüpheci davrandı. Genç müzisyen haftada beş gün sağlıklı beslenip egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını öne sürdü. KORONAVİRÜSE YAKALANDI <br><br> Ancak ağustos ayının başında koronavirüse yakalanan genç müzisyen, semptomlarının giderek kötüleşmesi ve sonunda nefes alma güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. AŞI YAPTIRMADIĞI İÇİN PİŞMAN OLDU <br><br> Dail Mail'in haberine göre Birks; 11 Ağustos'ta hastane yatağında verdiği bir röportajda, nadiren hastalandığı için durumunun kendisini şaşırttığını söyledi. Birks, yaşamını yitirmeden önce aşılar hakkında biraz cahil olduğunu ve aşılarını yaptırmayı ertelemekten dolayı pişman olduğunu itiraf etti. HİSSETTİĞİM ACI DAYANILMAZ <br><br> Cuma günü Royal Stoke Üniversitesi Hastanesinde ölen Birks'i hamile eşi Lis Briks, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Birks için Özverili ve gururlu bir adamdı dedi. Lis Birks mesajında Bunu yazarken hissettiğim acı dayanılmaz, kalbim paramparça oldu, ruhum ve dünyam yıkıldı. Bebeğimize onu ne kadar sevdiğini ne kadar özel bir insan olduğunu, nasıl biri olduğunu her gün anlatacağım. Söz veriyorum diye yazdı. AŞI KARŞITIYDI <br><br> Kocasının nadiren hasta olduğunu anlatan Birks, Koronavirüs hakkında endişelenmiyordu. Sosyal medyadan komplo teorisyenlerinin aşıyla ilgili yazdıklarını paylaşıyordu diye konuştu. MARCUS BIRKS KİMDİR? <br><br> Marcus Birks, Staffordshire'da doğu. Eşi Lis Birks ile birlikte Cappella grubunda müzisyendi. Hep birlikte takılan çift, Bad Lads Army adlı bir TV programının ilk serisinde yer aldı. İkili birlikte kurdukları The Cameleonz grubuyla büyük beğeni toplamış, hatta ünlü şarkıcı Robbie Williams'tan destek almıştı. Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 'Haftada 5 gün egzersiz yapıyorum' diyerek aşı olmayı reddetmişti: Ünlü isim koronadan hayatını kaybetti Haftada beş gün egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını söyleyen ve aşı olmayı reddeden İngiliz müzisyen Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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