Koronavirüs Sene sonuna doğru Kovid grip gibi olacak Yüksek antikor için hatırlatma dozu
TÜRKİYE

Sene sonuna doğru Kovid grip gibi olacak: Yüksek antikor için hatırlatma dozu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan, sene sonuna doğru Kovid-19’un domuz gribi ve grip haline geleceğini belirtirken, antikor seviyesini yüksek tutmak için hatırlatma dozunun faydalı olacağını vurguladı. Prof. Baykan, "Koronavirüs ailesiyle birlikte yaşamayı öğreneceğiz” dedi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Sene sonuna doğru Kovid grip gibi olacak: Yüksek antikor için hatırlatma dozu
Prof. Dr. Mahmut Baykan

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 23-25 Şubat tarihleri arasında “Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Kovid-19 Sempozyumu” düzenledi. Kovid-19’un 26 başlıkta ele alındığı sempozyuma ilişkin konuşan Prof. Baykan, koranavirüsün enfeksiyon oluşturmadan bulaş zincirine, korunma tedavi ve mücadele yöntemlerine kadar her bir hareket ve karakterinin detaylı ele alındığını bildirdi.

KOVİD’LE YAŞAMAYI ÖĞRENECEĞİZ

Sempozyumun bir kitapta toplanacağını kaydeden Prof. Baykan, “Sempozyumum sonucunda karşımıza şu çıkıyor. Koronavirüs ailesiyle birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Bu sene sonuna doğru etkisi bakımından en azından domuz gribi ve grip gibi nasıl onları karşılıyorsak, Kovid-19 da o hale gelmiş olacak. Bilim Kurulu, muhtemelen maske gibi bazı şeyleri toplum içerisinde veya dışarıda tamamen kaldırma gibi bir şeye girebilirler” diye konuştu.

ANTİKOR İÇİN HATIRLATMA DOZU

Prof. Baykan, “Eğer çocuğumuz risk grubundaysa muhakkak ‘aşılansın’ diyoruz. Hatırlatma dozu kişiden kişiye değişiyor. Eğer insanlarda meydana getirdiği antikor seviyesi yeterli düzeyde değilse, antikor seviyesini normalin altına indirmemek için, yukarda tutmak amacıyla hatırlatma dozu yapılıyor. Ki bu çok faydalıdır. O antikor devamlı cebimizde olsun” dedi.

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