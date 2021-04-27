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Koronavirüs Sokakta gezen yaşlı kadının testi pozitif çıktı Tedaviyi kabul etmedi
TÜRKİYE

Sokakta gezen yaşlı kadının testi pozitif çıktı: Tedaviyi kabul etmedi

Erzurum'da, koronavirüs testi pozitif çıkan ve sokakta gezerken yakalanan, tedaviyi kabul etmeyip kendisini almaya gelen sağlık ekibi ve polislere zor anlar yaşatan Sebiha Ulu, hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü şehir hastanesinde yaşamını yitiren Ulu, 23 Nisan günü Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA
Sokakta gezen yaşlı kadının testi pozitif çıktı: Tedaviyi kabul etmedi
Sebiha Ulu (88).

Koronavirüs testi 4 Nisan'da pozitif çıkan Sebiha Ulu (88), sokakta bir elinde çanta diğer elinde bastonu ile yürürken sağlık ekipleri ve polis tarafından durduruldu. Ulu, karantinada kalması gereken evine gitmemek için görevlilere 1,5 saat direndi.

  • Hasta olduğu için damadı tarafından eve alınmadığı iddia edilen Ulu'yu, polis ekipleri yurtta kalmaya ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin bu çabaları yetersiz kalınca yaşlı kadın yakınlarına teslim edildi. Ulu, bir süre sonra merkez Yakutiye ilçesinin Kavak Mahallesi'nde kendine ait müstakil evine giderek tek başına yaşamaya başladı.

Sağlık durumu kötüleşen Ulu, şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Almanya'da yaşayan kızının yanına gelerek refakat ettiği Sebiha Nine, perşembe günü koronavirüse daha fazla direnemedi ve hayatını kaybetti. Yaşlı kadın, 23 Nisan günü Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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